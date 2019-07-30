Сюжет, в котором 16-летний Магомед Ахматов слезно просит прощения, длится 46 минут. Мальчик рассказывает, что поверил тем, кто живет в Европе и Сирии, и писал о том, чего нет. Муфтий Чечни отчитывает Ахматова с целой папкой распечатанных комментариев, мать и дядя говорят, что не уследили, Рамзан Кадыров требует усилить работу в соцсетях.

"Мало кто поверил бы, что смелый правоборец в жизни выглядит вот так", - говорит закадровый голос, после чего показывают рыдающего подростка. "Я очень раскаиваюсь, меня обманули в интернете. Я постараюсь, чтобы больше такого не повторялось. Я прошу прощения у всего чеченского народа", - говорит сквозь слезы Ахматов. "Это и есть наш интернет-проповедник", - резюмирует корреспондент.

В соцсетях Ахматов обвинял власти Чечни в вероотступничестве и в коррупции: "Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир", - пишет подросток в одном из комментариев.

За два дня до того как Ахматов показали по чеченскому телевидению, подростка упомянул Рамзан Кадыров. Во время встречи с министром печати Кадыров рассказал, что Ахматов называл его (Кадырова) кафиром (неверным), муртадом (вероотступником) и многими другими словами.

"Вчера нашли, привели, думал, что не найдем в "Инстаграме", - говорит о подростке глава Чечни. - При рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать".

По словам автора сюжета, Ахматова нашли с помощью правоохранительных органов. О том, что ждет подростка после разоблачения, в сюжете не сказано.

В сюжете сотрудник чеченского Центра по профилактике экстремизма, сидя спиной к камере, говорит, что ведомство постоянно следит за людьми, занимающимися экстремистской и террористической деятельностью.

В конце сюжета директор телекомпании призывает всех искать истину на сайте ЧГТРК. "Любой житель чеченской республики может приехать по этому адресу, постучаться к нам, спросить у нас, чтобы мы вам предоставили достоверные источники информации, чтобы мы вам доказали объективность наших телепередач", - говорит директор телевидения, который также является помощником Кадырова.

Адвокат Антон Жаров в разговоре с Би-би-си сказал, что уголовный кодекс не запрещает плакать перед камерами, ничего криминального в этом нет, но есть международные обязательства России - Конвенция о правах ребенка, Пекинские правила, конвенция о правах человека и многие другие.

"Любое правосудие для несовершеннолетних должно строиться с разумной степенью тайны", - говорит он. Адвокат утверждает, что даже если ребенок совершил правонарушение, его должны наказывать по определенным правилам. Правила эти, по словам юриста, заключаются в том, что камера не должна присутствовать ни на комиссии по делам несовершеннолетних, ни в суде.

Жаров считает, что это история не про административно-правовую составляющую, а про буллинг. "Это очень похоже на то, когда учительница заставляет бумажку съесть перед всем классом. В 21 веке это совершенно за гранью добра и зла", - отмечает он. Юрист считает, глава региона, будучи гарантом конституции должен сказать, что такие вещи недопустимы.

Магомед Ахматов - самый юный из всех, кто извинялся за критику Кадырова. Героями видео с извинениями перед главой Чечни в разное время становились жители Чечни, блогеры и депутаты.