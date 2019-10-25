Чеченское ТВ показало, как племянник Кадырова бьет женщину электрошокером

"Это не постановка"

Сюжет вышел в эфир в четверг вечером. "Это не съемки скрытой камерой, это не постановка. На видео реальный чиновник", - комментирует журналист запись, на которой человек, похожий на Ислама Кадырова, бьет женщину электрошокером. Ислам Кадыров - троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Корреспондент ЧГТРК "Грозный" рассказывает, что съемки с избиением и угрозами были сделаны личными операторами бывшего мэра чеченской столицы.

"Куда ты их дела? Куда ты их дела?" - кричит Ислам Кадыров на плачущую женщину.

"Нам удалось выяснить, почему бывший мэр Грозного Ислам Кадыров был снят с должности главой Чеченской республики", - говорит голос за кадром. В сюжете, который длится более 10 минут, рассказывается о том, как Ислам Кадыров превышал полномочия на посту мэра.

Происходящее на экране представлено как работа со злостными неплательщиками, мошенниками и распространителями наркотической и алкогольной продукции.

"Нельзя не отметить успехи бывшего мэра, при котором город претерпел значительные изменения в лучшую сторону", - говорит журналист.

"Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника", - комментирует пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов.

Почему после увольнения с должности мэра Ислам Кадыров еще два года занимал высокие посты в регионе, автор сюжета не объясняет.

32-летний Ислам Кадыров был избран мэром Грозного в 2012 году, а в 2015 году возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.

В сюжете говорится, что видеосъемки попали на чеченское телевидение недавно, после чего сотрудники телеканала обратились в правоохранительные органы.

"Отправляем людей к чертям собачьим"

"Я убью тебя. Я убью тебя. Я специально на камеру это говорю", - угрожает человек в кадре, представленный как бывший мэр Грозного, женщине, которая стоит перед ним.

Сразу после этого он подходит к женщине и спрашивает ее: "Ты брала?"

"Не брала", - отвечает ему жительница Чечни.

"Ах не брала?" - спрашивает ее мужчина и бьет электрошокером по руке.

Корреспондент ЧГТРК утверждает, что Ислам Кадыров регулярно превышал полномочия, угрожая подозреваемым в правонарушениях фальшивыми обвинениями.

Как говорит корреспондент телеканала, эта женщина - мошенница, обманувшая жителей села, в котором строилось новое жилье. По версии корреспондента, Ислам Кадыров таким образом добивался от женщины признания.

В другом эпизоде герой сюжета грозит женщине обвинениями в финансировании террористов: "Мы вот так вот придумываем, что хотим, и отправляем людей к чертям собачьим".

Далее он обращается поочередно к двум женщинам: "Либо я тебя током буду бить и убью, рассказав о тебе всем в мечети, или тебя". Одна из женщин отвечает, что готова умереть хоть сейчас. В ответ на это мужчина запускает в нее чем-то со своего рабочего стола.

Герой сюжета угрожает и известным в регионе людям. Мировому судье одного из районов Грозного - тем, что подкинет ему что-то.

Не упомянутым в сюжете остался еще один бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, который на камеру избивает человека.

В комментарии ЧГТРК пресс-секретарь Кадырова сказал, что уважает Ислама Кадырова, но осуждает его поведение. Заместитель начальника отдела уголовного розыска управления МВД по Грозному Саламбек Мутиев сообщил, что по видеоматериалам ведется проверка, будет принято процессуальное решение.

Комментариев со стороны Ислама Кадырова не последовало.

Кто такой Ислам Кадыров

Ислам Кадыров - троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2012 году он был избран мэром Грозного, став самым молодым мэром в истории России.

В этой должности он проработал до 8 июля 2015 года, затем ушел в администрацию главы Чечни. Еще через два года Кадыров получил должность заместителя премьера Чечни.

В ноябре 2017 года Кадырова сняли с должности вице-премьера и сообщили, что он перешел на работу в правоохранительные органы. В августе прошлого года спикер парламента Чечни Магомед Даудов сказал, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти.

"Он лишен всех преференций и почти всего, что было заработано за годы власти", - цитировало Даудова издание "Кавказ Реалии".

На прошлой неделе чеченский блогер-оппозиционер Тумсо Абдурахманов отметил, что из сюжетов ЧГТРК "Грозный" удаляют изображения Ислама Кадырова. Так, в архивном сюжете о визите в Чечню короля Иордании Абдаллы II лицо стоявшего на заднем плане Кадырова было заретушировано.

На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала статью о "зачистке ближайшего окружения Кадырова". Ее автор утверждает, что Ислам Кадыров впал в немилость после того как "попался на связях с самыми заклятыми врагами Рамзана - братьями Ямадаевыми".

После этого бывшие и действующие чеченские чиновники, упомнянутые в публикации, появились в эфире телеканала "Грозный". Они отрицали сообщения о задержаниях и увольнениях. А Рамзан Кадыров на совещании в Грозном заявил: "Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Люди и после полуночи гуляют на улицах, в парках и скверах".