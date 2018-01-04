Чеченская республика РФ: начальника отдела полиции застрелили на выходе из магазина

Начальника отделения полиции в селе Автуры Шалинского района Чечни застрелили, когда он выходил из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД этой республики РФ.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Нападавший выстрелил полицейскому в спину, когда тот выходил из продуктового магазина. От полученных ранений мужчина скончался. По данным местной полиции, стрелявший — молодой человек 1990 года рождения, уроженец Шалинского района. Ранее он был судим. Правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.

ТАСС пишет, что застреленного начальника полиции зовут Абубакар Устарханов, а фамилия предполагаемого преступника — Баймурадов. Он, по словам собеседника агентства, выстрелил полицейскому в голову, когда тот расплачивался в магазине, а потом взял оружие Устарханова и уехал на его машине. «Центр перекрыт, магазины все закрыли», — отметил собеседник издания.

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В ноябре два человека напали на пост полиции недалеко от села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни. Они были убиты сотрудниками правоохранительных органов. Глава республики Рамзан Кадыров тогда написал, что нападение было совершено Ахмедом Чахкиевым 1981 года рождения и Адамом Цуцаевым 1986 года рождения.

Кадыров отметил, что мужчины планировали захватить оружие полицейских для «последующего резонансного преступления». «Нет никаких сомнений в том, что эти псы ада были завербованы через соцсети находящимися за рубежом эмиссарами международных террористических организаций прямо или косвенно опекаемых спецслужбами отдельных стран», — заявил глава Чечни.

Телеканал "Дождь"
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