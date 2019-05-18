На церемонии присутствовали только родные и близкие Доренко. Другая часть праха в соответствии с волей покойного будет развеяна над горой Митридат в Керчи, откуда был родом Доренко.

В пятницу, 17 мая, сотни человек пришли на публичное прощание с журналистом в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Церемонию посетили гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, телеведущий Дмитрий Киселев, режиссер Павел Лунгин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, президент объединенной компании Rambler&Co Александр Мамут, журналист и продюсер Александр Любимов.

На прощании были установлены венки от президента РФ, Первого канала, аппарата правительства РФ, журналистов ТАСС, Союза журналистов России, правительства Москвы, передает ТАСС. Проводить Доренко в последний путь также приехали байкеры, они пожелали ему "мирных небесных дорог".

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы за рулем мотоцикла в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты. Дочери журналиста от первого брака Екатерина и Ксения не согласились с официальными выводами о причине смерти отца и выступали против кремации его тела. Девушки считают, что Доренко могли отравить, и винят в причастности к этому его вторую жену Юлию Силявину.

По настоянию дочерей Доренко прощание с журналистом, намеченное на 12 мая, пришлось перенести из-за проведения повторной экспертизы. По данным СМИ, она не выявила признаков отравления, однако официальной информации на этот счет не поступало.

17 мая Ксения Доренко сообщила в интервью ФАН, что они с сестрой еще не получили официальных результатов дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

По ее словам, обнародованные результаты относятся только к урезанной версии исследования, а сестры ждут результатов расширенной экспертизы, которая готовится до 45 дней. Ксения добавила, что после получения результатов планируется перепроверить их в независимых организациях за рубежом.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на церемонии прощания с Доренко призвал не обвинять дочерей журналиста "в том, что им чудится и кажется, что человек, который должен был долго жить, внезапно уходит". Он отметил, что сам отнесся с пониманием к требованиям девушек, но своих родственников попросил не повторять подобного, если с ним "случится то же самое".