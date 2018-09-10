9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разных уровней, в списки избирателей включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов проходят в 22 субъектах, также назначены непрямые выборы глав четырех регионов - их избирают депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах проводятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

Жалобы на возможные нарушения составили лишь 13% от общего числа звонков в Центризбирком РФ в единый день голосования 9 сентября. Такие данные представила секретарь комиссии Майя Гришина в информационном центре ЦИК. В частности, всего в информационно-справочный центр ЦИК в воскресенье поступило 893 обращения. Из них 750 (84%) были "обращениями за получением информации" и 117 (13%) - "обращениями по возможным нарушениям и содержащие претензии в избирательной сфере". Еще 26 звонков были не по компетенции комиссии или бессодержательными.

Всего за избирательную кампанию-2018 операторы информационно-справочного центра ЦИК приняли 4947 обращений, из них жалобами на возможные нарушения были 460 (9%).

Нарушениям прав наблюдателей посвящено "мизерное количество" письменных обращений, добавила Гришина.

Единственным серьезным нарушением в ЦИК пока считают случившееся в Бурятии. Там заместитель председателя участковой избирательной комиссии, находясь на избирательном участке в городе Улан-Удэ, "действуя умышленно с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, собственноручно внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 избирательных бюллетеней заведомо ложные отметки о голосовании за одну из политических партий".

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала правоохранительные органы разобраться, кто побудил зампредседателя участкового избиркома в Бурятии пронести в изолятор временного содержания (ИВС) заполненные бюллетени. "Интересно, какие мотивы им двигали. Меня психология фальсификаций очень интересует, я всегда задаюсь вопросом, что двигает человеком", - сказала Памфилова в воскресенье в информационном центре ЦИК.

Она отметила, что человек, идущий на нарушение закона, понимает меру ответственности. "Какая мотивация? Ведь не просто он берет и это делает, потому что ему так захотелось. Значит, кто-то, видимо, подсказал, и подсказал настойчиво.

Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы разбирались", - подчеркнула глава ЦИК, призвав выяснить, "куда ниточки тянутся".

Она добавила, что инцидент в Улан-Удэ на данный момент является самым серьезным нарушением на всю страну. "Остальное, что мы рассматриваем, - это мелочи, с натяжкой", - заметила Памфилова.

ВСледственном управлении Следственного комитета России по Бурятии сообщили, что уже возбуждено уголовное дело после попытки провоза в ИВС в Улан-Удэ заполненных бюллетеней.

"В единый день голосования подозреваемый чиновник, действуя с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 избирательных бюллетеней ложные отметки о голосовании за одну из политических партий", - говорится в сообщении управления СКР.

После внесения ложных данных подозреваемый вложил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов избирателей, информирует СКР. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.