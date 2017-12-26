ЦИК рассмотрел документы Собчак. Она стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива».
Собчак разрешили открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.
Собчак принесла документы в Центризбирком накануне, 25 декабря. До этого она представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». Программа разделена на блоки «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».
Собчак принесла документы в Центризбирком накануне, 25 декабря. До этого она представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». Программа разделена на блоки «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».
Выборы президента назначены на 18 марта 2018 года. Владимир Путин планирует участвовать в них в качестве самовыдвиженца.
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