ЦИК рассмотрел документы Собчак. Она стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива».

Собчак разрешили открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.

Собчак принесла документы в Центризбирком накануне, 25 декабря. До этого она представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». Программа разделена на блоки «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

Собчак принесла документы в Центризбирком накануне, 25 декабря. До этого она представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». Программа разделена на блоки «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

Выборы президента назначены на 18 марта 2018 года. Владимир Путин планирует участвовать в них в качестве самовыдвиженца.