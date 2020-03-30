Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу опустилась до 16,2 доллара США за баррель. Это минимальный уровень с июня 1999 года, сообщает агентство Argus Media в понедельник, 30 марта. По его данным, за неделю баррель российского сорта подешевел на 5,51 доллара.

По оценке агентства, пандемия заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, привела к существенному снижению мировой экономической активности. Это вызвало падение спроса на многие нефтепродукты в мире. Так, несколькими часами ранее цены на нефть сортов Brent и WTI упали до минимумов с 2002 года.

В начале марта участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов нефтедобычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. В частности, на снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Это усугубило ситуацию и приведет к росту предложения сырья на мировом рынке нефти, полагают трейдеры.