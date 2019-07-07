В рамках сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 7 июля 2019 года прошли первые слушания в ходе подготовки специального доклада, который посвящен расследованию убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова. Спецдокладчиком по этому делу на заседании в пятницу, 22 февраля, назначена вице-председатель ассамблеи, шведский депутат Маргарет Седерфелт. Подготовка доклада в полном объёме, как ожидается, займёт около года.
На этих слушаниях в Люксембурге впервые в полном объеме при подготовке доклада о расследовании убийства Бориса Немцова будет обнародован никогда ранее не публиковавшийся документ. Этим документом является протокол опроса в качестве свидетеля бывшего вице-премьера Чечни Ахмеда Закаева, который провёл адвокат Вадим Прохоров 4 октября 2018 года в Лондоне.
Из данного документа следует, что Ахмед Закаев информацию о готовящейся расправе над лидерами российской оппозиции получил в первых числах февраля 2012 года. Источником информации являлось ближайшее окружение Рамзана Кадырова и Адама Делимханова. Подлежащими ликвидации лидерами российской оппозиции, по словам Ахмеда Закаева, являлись Борис Немцов и Гарри Каспаров.
По словам Ахмеда Закаева, он отнесся к этой информации очень серьёзно и решил связаться с лидерами российской оппозиции, чтобы предупредить их о грозящей им опасности. 28 февраля 2012 года в Осло он встретился с Борисом Немцовым и Андреем Пионтковским и передал им полученную информацию.
В протоколе опроса Ахмед Закаев выразил глубокое убеждение в том, "что за убийством Бориса Немцова стоит непосредственно президент РФ Владимир Путин".
Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.
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