Интервью было опубликовано в YouTube 11 сентября, сегодня на рассказ Колчина обратил внимание телеканал "Дождь".

О цензуре в КВН Колчин начинает рассказывать на 35-й минуте. "Юмор не движет этим кораблем, к сожалению, как это задумывалось изначально", - посетовал кавээнщик. Он рассказал о большом количестве "канальных фильтров", запрещающих шутить на определенные темы: "Надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать. Все превращается даже не в кривое зеркало, а в сборник анекдотов", пишет newsru.com

"Ты как редактор можешь хоть обосраться там..., пропал жанр авторов, которые пишут номера про президентов", - посетовал Колчин. "Никто не пишет о встрече президента Путина с президентом Казахстана, такого никогда не будет в эфире", - отметил он.

Бывший редактор КВН рассказал, как из номера команды Высшей лиги была исключена совершенно аполитичная переделка песни Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца..." о том, что надо разобрать балкон. "Пришел человек в день генералки и сказал: эту песню включать на Первом канале нельзя, эта песня прямая ассоциация с недовольством властью", - сообщил Колчин.

"Есть такие люди, я хрен их знает, как их зовут, они работают на канале. В "АМиКе" есть люди, которые страхуются", - рассказал кавээнщик. По его словам, были случаи, когда снятый материал цензурировали уже на канале, причем принципы не понимает даже Масляков, за которым, "оказывается, не последнее слово".

Колчин напомнил о номере "Путин играет в "Угадай мелодию", который вырезали в некоторых часовых поясах. Этот номер несколько лет назад показывали на юбилее КВН. Суть его в том, что Путин играет в "Угадай мелодию", не может угадать и ему всячески подсказывают.

"Этот номер пошел в эфир на Дальний Восток. Люди на Дальнем Востоке посмотрели, позвонили в Москву, сказали: "Вы с ума сошли? Вы понимаете, что вы выпустили в эфир?" И этот номер очень быстро был вырезан из программы, и дальше несколько часов эфир шел по Уралу уже без этого номера. Потом люди позвонили, сказали: "Вы вообще дебилы? Верните". И они вернули обратно, и дальше опять пошло с этим номером", - рассказал Дмитрий Колчин.

Отметим, что центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в марте опубликовал исследование "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы", в котором альянс изучил "инструменты политической стратегической коммуникации" в РФ и назвал в их числе КВН.

В докладе отмечается, что Кремль через КВН получает доступ к аудитории, "готовой служить режиму". Авторы аналитического отчета отмечают, что игры КВН не раз посещал президент Владимир Путин. Именно этот факт, по мнению составителей доклада, свидетельствует об "особенных отношениях" президента КВН Александра Маслякова с Кремлем.

В интервью радио "Свобода" автор исследования, профессор Латвийского университета Сигита Струберга, отметила, что юмор о Путине в КВН с годами качественно изменился: "У меня есть любимая шутка про НАТО. Это КВН 1999 года - сборная Санкт-Петербурга. И такая шутка. Они говорят: "Да, мы должны сказать международным структурам, НАТО, американцам свое веское слово". И в это время Дмитрий Хрусталев поднимает плакат, и на плакате написано "SOS!". И команда кричит: "Помогите!" Вот такие шутки были про НАТО в 1999 году. Смогли бы они сейчас так пошутить?"

Передача была причислена к "инструментам гибридного влияния Кремля", а Струберга, проанализировав юмористические шоу Первого канала за восьмилетний период, сделала вывод о дезинформационной кампании, "которая коренным образом зависит от того, как складываются отношения России с другими странами".

Масляков тогда назвал исследование бредом, а кавээнщики высмеяли доклад на Первом канале, устроив флешмоб "Признаемся, нас завербовал Кремль!".