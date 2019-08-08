Степанов, родственники которого были репрессированы, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку массовых расстрелов и ссылок, проведенных по приказу Сталина.
Бывший следователь ссылается на приказ НКВД от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», постановление о принятии которого подписал Сталин.
СК, рассказал «Коммерсанту» Степанов, направил его обращение в свое главное следственное управление по Москве. «Больше известий оттуда не было», — сказал он. Генпрокуратура переслала заявление в Ивановскую область, где не нашли оснований для процессуальной проверки. Степанов обжаловал отказ прокуратуры в Конституционном суде и заявляет, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.
По данным научно-просветительского центра «Мемориал», обращение Степанова в СК и Генпрокуратуру с требованием завести дело на Сталина — первый подобный случай в российской практике. В России, подчеркнул зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров, преступные действия Сталина официально не осуждены.
В 2018 году Игорь Степанов судился с Александром Бортниковым из-за интервью главы ФСБ «Российской газете» о массовых репрессиях в СССР. Бортников, в частности, заявил, что репрессии произошли из-за «перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах». Выиграть суд Степанову не удалось.
В 1937-1938 годах в СССР было арестовано не менее 1,7 миллиона человек, из которых казнили более 700 тысяч. Общее число репрессированных, по оценке правозащитников, может достигать 12 миллионов человек.
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