Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, подозреваемый во взятке, пришел на заседание Замоскворецкого районного суда Москвы с романом Франца Кафки «Процесс», передает корреспондент "Дождя".
© AP / Scanpix

Роман Кафки начинается со строчки: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест».

В суде показали видеозапись встречи Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, где экс-министр передает взятку и воспроизвели аудиозаписи телефонных разговоров. Как передает корреспондент Дождя, на видео Сечин ждет Улюкаева у гаража. После этого, видимо, устав ждать, Сечин спросил кого-то: «А он же знает, куда ехать-то?».

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Накануне Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией рассказало, что президент России Владимир Путин поддержал и приказал обнародовать в суде расшифровку разговора Улюкаева с Сечиным. В Кремле информацию о причастности Путина к делу Улюкаева отрицают.

В сентябре прокурор зачитал в суде запись разговора Улюкаева и Сечина. Из него следовало, что 15 сентября прошлого года бывший министр получил «корзинку с колбасой» и сумку от Игоря Сечина. Предполагается, что в сумке находились два миллиона долларов.

Защита Улюкаева говорит, что бывший министр был уверен, что в этой сумке вино, а не взятка. По его словам, Сечин «сфабриковал» против него обвинение. Сам Сечин говорил, что решение обнародовать эту стенограмму — «профессиональный кретинизм». Он также указал на то, что в их разговоре были сведения, содержавшие гостайну.

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