Решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании в избиркоме 3 апреля. Аман Тулеев получил мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, который отказался от должности в 2016 году.
Сейчас облсовет возглавляет Алексей Синицын. "Коммерсант" пишет, что на следующей неделе он уйдет в отставку, а его место займет Аман Тулеев.
1 апреля стало известно о том, что глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня". Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев. Он стал известен благодаря тому, что 27 марта вместо Тулеева вышел к участникам стихийного митинга и сначала обвинил митингующих в "пиаре", а затем встал перед ними на колени.
Аману Тулееву после отставки полагаются резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячные денежные выплаты в 50 тысяч рублей. Эти льготы установлены законом о присвоении бывшему главе Кузбасса звания "Народный губернатор".
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