На открытие приглашена вдова бывшего президента Наина Ельцина. По словам Кононова, устанавливать бюст действующего главы государства Владимира Путина не планируется. Он также отметил, что "Аллея правителей" носит не мемориальный, а, скорее, образовательный характер. Ранее сообщалось, что бюст Бориса Ельцина установят в день его рождения 1 февраля 2018 года.
Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года в Петроверигском переулке возле Музея военной формы одежды. Там представлено более 40 бюстов. Поначалу ряд правителей кончался главой Временного правительства Александром Керенским. В сентябре 2017 года на аллее установили бюсты советских лидеров - Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и остальных, до Михаила Горбачева.
В РВИО это неоднозначное решение объяснили тем, что не стремятся никому угодить и работают "ради сохранения истории". Министр культуры Владимир Мединский заявил, что "никого из правителей России нельзя вычеркивать из истории страны".
При этом ряд российских монарших лиц на аллее почему-то не представлен: это киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князья Московский Даниил Александрович, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Екатерина I. Кроме того, многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и дублируют друг друга.
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