"Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и неофициальные встречи", — сказано в объявлении.

Автомобиль 2003 года выпуска произведен по спецзаказу на заводе. "Полная бронекапсула, класс бронирования B7/B7 (высший)", — сообщает продавец. В настоящее время автомобиль находится в частной коллекции, сказано в объявлении. Когда и каким образом президентский лимузин перешел в частные руки — не уточняется.

Продавец указывает, что "лимузин оснащен бензиновым двигателем объемом 5,8 литра мощностью 367 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач. Привод — задний. Пробег — 88 тысяч км. Не требует ремонта. Оригинальный ПТС".

Тем временем ожидается, что в ближайшее время Путин пересядет на отечественный лимузин, созданный для него в рамках проекта "Кортеж". Предположительно, Путин приедет на новом лимузине на свою инаугурацию 7 мая.

Проект "Кортеж" был анонсирован российскими властями в 2012 году. Он предполагает создание на единой модульной платформе премиальных седанов для первых лиц государства, включая большой президентский лимузин, а также машин сопровождения — внедорожников и минивэнов. Прошлым летом сообщалось, что тестовые образцы машин успешно проходят испытания и что в 2018 году лимузин будет использоваться на инаугурации президента.

Ранее фотошпионы засняли в снегах Швеции автомобиль, похожий на будущий лимузин президента РФ. По слухам, у "лимузина Путина" будет 6,0-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 800 лошадиных сил. Ранее также сообщалось, что почти 80% его деталей — иностранного производства.