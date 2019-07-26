Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
RT
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Расследование службы показало, что RT не смог сохранить "должную беспристрастность" в семи новостных сюжетах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Сюжеты были в основном связаны с освещением реакции британских властей на события в Солсбери, а также конфликта в Сирии.

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В декабре 2018 года Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC World News в России после того, как Ofcom обвинил RT в необъективности. По ее итогам на сайте BBC были найдены материалы, "транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". После этого чиновники запросили у вещателя документы об исполнении закона об ограничении доли иностранного капитала в СМИ.

В апреле 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что служба не стала наказывать вещателя BBC World News - ООО "Бритиш телевижн" - за нарушения в России, так как британские власти еще не приняли мер в отношении RT.

NEWSru.com
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