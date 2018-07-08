Борец с автохамством после поджога его дома бежал из России в США

По словам пользователя, причиной отъезда стали "преследования и гонения", которым он подвергся на родине. "Не так давно я подвергся жестокому избиению, мой дом сожгли, затем, меня избили представители государственной власти, к которым я обратился за гарантированной мне в ряде нормативных правовых актов РФ помощью", - напомнил он.
В еще одном сообщении Ширманов добавил, что не знает, сколько именно времени будет находиться за границей. Он также добавил, что в настоящее время "вынужден просить у чужой страны приюта". Значит ли это, что Ширманов будет просить в США политического убежища, он не уточнил.
В ночь на 25 июня в Адыгее сгорел дом Ширманова. Пожарный надзор, проведший проверку, заявил, что это, скорее всего, был поджог. При этом полицейские пришли к выводу, что произошло короткое замыкание.
Ранее 18 июня неизвестные напали на Ширманова возле его собственного дома. По словам активиста, ему забрызгали газом глаза, а после избили "всем, что было под рукой". В организации нападения активист подозревает одного из сотрудников краснодарского ГИБДД.
Видеоблогер связывал случившееся со своей деятельностью, но подчеркивал, что не прекратит снимать видео о нарушениях на дорогах Краснодара и других городов. В числе прочих он публиковал ролики о незаконной парковке у здания Законодательного собрания Краснодарского края и администрации Краснодара. Также активист записывал ролики о заместителе начальника краевого управления МЧС Сергее Симоненко и местном депутате Николае Юрине.
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