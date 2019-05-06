Превращения Сирии в "новый Афганистан" для России опасаются 37% опрошенных (в августе 2017-го так считали 32%). В то же время 50% считают такой сценарий маловероятным.

Более трети россиян (35%) государственную политику России по отношению к Сирии не одобряют. Обратного мнения придерживаются 53% респондентов.

Апрельский опрос социологи проводили среди 1625 человек в 137 населенных пунктах в 50 регионах методом личного интервью.

Левада-центр фиксирует резкий спад интереса россиян к событиям в Сирии — с 86 до 61% за год. В этом апреле всего 13% внимательно наблюдают за событиями в ближневосточном государстве и 48% немного о них знают.

Согласно опросу ВЦИОМа в прошлом феврале более трети респондентов поддерживали нынешнюю политику властей в вопросе участия России в сирийском конфликте (34%). А ситуацией в Сирии тогда интересовались большинство опрошенных (84%). По данным опроса ФОМа в этом феврале, среди достижений операции чаще всего называли "помощь и восстановление Сирии" (15%).

Телевизор против холодильника



Спад интереса к Сирии замдиректора Левада-центра Денис Волков связывает с окончанием активной фазы операции и снижением количества новостей об этом. Востоковед Гумер Исаев согласен, что спад интереса к Сирии связан со снижением новостного фона. "По сравнению с прошлым годом, когда были активные боевые действия, сейчас там ситуация более или менее спокойна, несмотря на приближающийся топливный кризис", — отметил он. По мнению Исаева, традиционно война на Ближнем Востоке воспринимается россиянами негативно из-за исторической памяти о конфликтах в Афганистане и Чечне.

По наблюдениям Волкова, респонденты изначально слабо понимали цели России в Сирии и желали сворачивания операции в стране. "Но при отсутствии потока плохих новостей оттуда настроения были скорее такими: делайте в своей Сирии что хотите, главное, чтобы нас это сильно не касалось", — говорит социолог.

Чем выше цены в магазинах, тем меньше граждане склонны думать о геополитике и больше — о ценах на продукты, комментирует результаты опроса политолог Алексей Макаркин. "С безработицей, понижением уровня зарплаты у людей появляется раздражение от внешнеполитической повестки. Экономические проблемы и потеря ощущения жизни в окопе сильно подорвали доверие к телевизору. Сирия и прочие уже не интересны обычному рядовому зрителю, так как не соответствуют его интересам", — считает политолог.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов.

Россия официально начала военную операцию в Сирии в 2015 году. По официальным данным, за это время погибли 112 российских военнослужащих, половина из них — жертвы катастроф Ан-26 и Ил-20. Источники РБК и других СМИ также сообщали о потерях в Сирии наемников из ЧВК Вагнера, связанной с главой ресторанной компании "Конкорд" Евгением Пригожиным.

Еще в декабре 2017 года президент Владимир Путин во время посещения военной базы России в Сирии отдал приказ о выводе российской группировки. Это решение последовало после разгрома большей части группировки боевиков запрещенной террористической организации "Исламское государство".