Больше половины россиян не хотят прививаться от коронавируса российской вакциной: "боятся, не верят"

"С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются", - прокомментировал он (цитата по ТАСС). 42% опрошенных ответили, что, "скорее всего", будут прививаться.

"Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится", - отметил Федоров. По его словам, в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше. Кроме того, большинство россиян (58%) в ходе опроса не исключили второй волны коронавируса в стране. При этом доля респондентов, которые так считают, выросла за последний месяц на 6 процентных пунктов (было 52%).

Тех, кто считает, что второй волны, скорее всего, не будет, - только 30%. Более половины россиян (56%) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заболеть. 12% уверены, что вирус обойдет их стороной, а 13% пока вообще не задумывались об этом.

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. Президент России Владимир Путин, объявляя об этом, сообщил, что прививку уже сделала одна из его дочерей. После первого укола "температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все", рассказал Путин.

В Европе и США к регистрации российского препарата, который еще не прошел третью фазу клинических испытаний, отнеслись с опаской. Опрошенные Reuters вирусологи предупредили, что вакцина, обеспечивающая неполную защиту, может заставить вирус мутировать. В этом случае он начнет уклоняться от антител и создавать штаммы, которые будут невосприимчивы и к другим вакцинным реакциям.

"Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа с разницей в три недели. В состав первого компонента входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2. В состав второго компонента - вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген того же белка.

К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена на 20 участниках испытаний. Именно столько человек получили оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Остальные 18 участников получили только один из компонентов вакцины.

В Минздраве уверяют, что вакцинация будет добровольной, при этом первыми планируется привить учителей и врачей. У вакцины есть ряд противопоказаний: согласно официальной инструкции, ее не рекомендуется вводить людям старше 60 лет и детям младше 18 лет, а также беременным и кормящим. При наличии хронических заболеваний вакцину следует применять с осторожностью.

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "есть все основания" говорить, что первая зарегистрированная российская вакцина будет защищать от COVID-19, "по крайней мере, в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию". Однако в инструкции к препарату сказано, что продолжительность защиты неизвестна, а клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.