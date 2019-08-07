52% опрошенных в разной степени опасаются наступления ядерной войны, преимущественно женщины (68%) и люди в возрасте старше 60 лет (68%). Почти столько же (46%) не испытывают беспокойства по этому поводу. Чаще всего это мужчины (64%), а также те, кому от 18 до 24 лет (59%), от 25 до 34 лет (58%) и от 35 до 44 лет (52%). О реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство сограждан (72%). При этом 21% опрошенных не смогли вспомнить таких случаев - чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

Почти 80% респондентов уверены, что при возникновении подобного конфликта у них не будет возможности выжить, несмотря на бомбоубежища и различные запасы. При этом о наличии бомбоубежищ знают только 15% россиян, а более 70% граждан не представляют, где их искать. Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, россияне связывают с США. Эту страну назвали 60% респондентов ВЦИОМа. Еще 13% россиян опасаются Китая, 6% - Великобритании, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.

О возможности ядерной войны вновь заговорили после того, как США объявили о выходе из договора о ракетах средней дальности (ДРСМД), который запрещал разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км. Между Россией и США действует еще один договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 году и от продления которого также могут отказаться и США, и РФ. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что выход США из договора "ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию", подрывая безопасность не только в Европе, но и во всем мире.

Как отмечают эксперты, после ликвидации договора РФ может получить некоторое стратегическое преимущество, приступив к развертыванию ракет 9М729, однако после размещения новых американских ракет в Польше и странах Балтии оно "испарится", остановленная в начале 1990-х гонка вооружений возобновится с новой силой, количество ядерных боеприпасов увеличится, а сложные режимы взаимного контроля будут уничтожены.

Между тем выяснилось, что ситуация с бомбоубежищами не блестяща даже в столице РФ: в 2016 году руководство ГУ МЧС заявило о том, что в подземных сооружениях сможет укрыться все население столицы, однако, по данным экспертов, во всех убежищах могут разместиться от 50 до 100 тысяч человек, а у города нет достаточного количества контролеров и охранников, чтобы следить за состоянием укрытий.

Не стоит надеяться и на метро: по словам диггеров, от ядерного удара оно не спасет, а во время неядерных бомбежек внизу можно провести максимум два-три дня. К тому же большинство столичных укрытий строились еще в 1950-х годах и либо вовсе не подлежат реконструкции, либо сдаются в аренду. При этом после обострения отношений с США среди состоятельных жителей московского региона вырос спрос в том числе и на личные бомбоубежища.

18 октября прошлого года в ходе Валдайского форума президент РФ заявил, что в случае атомного конфликта "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно и он будет уничтожен, а мы - жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Его слова вызвали различные эмоции от негодования до иронии. Звучали даже предположения, что Путин находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.