Компании, предположительно связанные с Евгением Пригожиным, в последние несколько лет выполняли многомиллиардные контракты минобороны на уборку казарм, вывоз отходов, строительство, поставку топлива и питания для солдат по всей России. Параллельно с этим Евгений Пригожин, по данным СМИ, организовал работу в Сирии и на востоке Украины частной военной компании Вагнера.

Но в 2018 году связанные с ним компании лишились большой доли "мирных" контрактов с минобороны, и его бизнес-империя сократилась. Половина из 25 компаний, связанных, по данным РБК, "Фонтанки" и Фонда борьбы с коррупцией, с Евгением Пригожиным, находятся в стадии банкротства, ликвидации либо уже ликвидированы, подсчитала Русская служба Би-би-си.

В работе с госзаказом была задействована сеть из двух десятков компаний, зарегистрированных на других лиц, пишет издание The Bell.

Сумма контрактов, которые должны быть исполнены этими компаниями в 2018 году и заключены в 2017 и 2018 годах, в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. По подсчетам Русской службы Би-би-си, на 2018 год эти компании заключили контрактов на 2,3 млрд рублей, что в 10 раз меньше, чем контрактов на прошлый год.

Прекращены не все подряды от министерства обороны. В 2018 году компании бизнес-империи Пригожина будут поставлять питание в санатории минобороны по всей стране, а также заниматься уборкой на базах российской армии в Южной Осетии, Киргизии и Армении.

Самый большой контракт, который удалось обнаружить Русской службе Би-би-си - на закупку питания и буфетного обслуживания в семи военных санаториях и базах отдыха в Сочи на 300 млн рублей.

Заграничные контакты получила компания "АРС-Сервис", которая указывала при участии на торгах электронный адрес с доменным именем office-vp.spb.ru, которым, по данным "Фонтанки", владеют компании Пригожина. Аналогичные российские контракты удалось обнаружить только в военных учебных заведениях.

Например, услуги по санитарному и техническому содержанию компания "АРС-Сервис" будет оказывать Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге и ее региональных филиалах.

Солдаты моют казармы

Владелец частной компании, подрядчика минобороны, рассказал The Bell, что на многих объектах компании Пригожина больше не оказывают военным клининговые услуги. Это подтвердил владелец другой компании, работающей на этом рынке. "Казармы теперь моют сами солдаты - так было до 2010 года", - цитирует его издание.

Продолжает ли компания поставлять питание для солдат, неизвестно - эти контракты раньше не публиковались.

Плату по заключенным раньше контрактам на клининг компаниям, связанным с Пригожиным, пришлось выбивать через суд. Как пишет The Bell со ссылкой на данные арбитража, компании АСП, "Мегалайн", "Рускомплекс" и "Прометей" подали исков к министерству обороны РФ на сумму около 2,7 млрд рублей.

Так, АСП подала иск к минобороны на 543 млн рублей. Оборонное ведомство отказывалось платить ей, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих выполнение работ. Суд удовлетворил иск.

"Мегалайн" пытался взыскать 508 млн рублей. Часть суммы компании после этого выплатили, а часть также удалось взыскать через суд.

Размолвка с Шойгу?

Узнать в министерстве обороны причины резкого сокращения объема заказов не удалось - представители минобороны и компании Пригожина не ответили на запросы медиа, в том числе запросы Русской службы Би-би-си и The Bell.

Проблемы с исполнением госзаказа у компаний Пригожина, по данным "Фонтанки", появились в 2016 году. "Армейские контрольные органы после проверок военных столовых выявляют и документируют тараканов, продукты со следами плесени и гниения, после чего прибегают к штрафным санкциям", - писало.

По другой версии, охлаждение отношений между армией и Пригожиным вызвано проблемами ЧВК Вагнера, считает "Фонтанка". Недовольство министра обороны могло вызвать то, что информация о работе ЧВК просочилась в СМИ. Еще одной возможной причиной конфликта могли стать споры о количестве и достоинстве наград, положенных бойцам ЧВК.

Как пишет "Фонтанка", эти проблемы негативно сказалось и на финансировании ЧВК. "С 2017 года финансирование кампании Вагнера, ее снабжение вооружением, техникой и боеприпасами осуществляется за счет сирийской стороны и сопровождается постоянными задержками платежей и спорами об их размере", - пишет "Фонтанка".

Компании, предположительно связанные с Евгением Пригожиным, также поставляли питание в московские школы и больницы. Они продолжают это делать и теперь. Но, как писала "Фонтанка", они ищут и другие источники заработка. В августе 2017 года ЧВК Вагнера обороняла нефтяные месторождения в Сирии и газовый завод Хаян под Пальмирой.

До того, как начать работать с армией, Евгений Пригожин прославился как "кремлевский ресторатор", потому что его компании обслуживали фуршеты высших органов власти.