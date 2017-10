"Больше, чем просто рифмы и панчи": как прошел баттл Оксимирона и Dizaster`а

Турнир World Domination, на котором прошел баттл, организует канадская площадка King of the Dot. Окcимирон стал первым русскоязычным исполнителем в истории площадки. «Крупнейшее шоу в истории хип-хопа» в итоге было посвящено российско-американским отношениям, стереотипам о странах, конфликтам на Ближнем Востоке, гонке вооружений и покорению космоса. Баттл проходил без судей, поэтому официального победителя организаторы не объявили.

«Окси — монстр»

Накануне баттла Dizaster, который известен своими расистскими панчами, выкладывал в инстаграм фотографии с Калашниковыми, бутылкой водки, советскими рублями, в одежде с символикой СССР, матрешками и Чебурашкой с запиской на русском языке.

Оксимирон опубликовал обращение к русскоязычным фанатам, которые пришли поддержать его в зал. Исполнитель попросил их уважать чужую культуру и «прислушиваться к тому, что говорится», чтобы не выступать со «слепой поддержкой». А организатор российской площадки Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) честно признался, что вряд ли что-то поймет:

Встреча двух лучших исполнителей жанра, как называют их организаторы, стала седьмым баттлом вечера. Перед ним ведущие шутили про водку, русских девушек и рассуждали, что россиян в зале 70-80 процентов.Отпускали шутки в адрес предстоящего события дня и некоторые исполнители. Например, рэпер b-dot, который читал о проблемах чернокожего населения, напомнил, что главное событие вечера — это «битва России и США — двух стран, которым на**ать на проблемы черных». «***** mudak, otvali, suka», — зачитал другой рэпер Iron Solomon. Ведущие даже предположили, что тему России он поднимал, чтобы понравиться русскоговорящей толпе.

В перерывах между выступлениями ведущие поражались, что столько людей собрались в зале только ради двух людей. «Это поразительно. Такого никогда не было», — сказал рэпер MarvWon, который был ведущим в зале. «Мы можем предсказать, на что способен Dizaster, но Окси… Мы видели его выступления, но не особо понимали их. Он образован, свободно говорит по-английски, Окси — монстр, он понимает контекст. Вопрос, понимает ли он язык настолько, чтобы донести все нюансы до толпы», — рассуждали ведущие. При этом они согласились, что «русские в толпе готовы поддерживать Окси просто так, и это может плохо выглядеть на камеру». «У него такая поддержка здесь, что Оксимирон может выйти и сказать, что угодно, и все сойдут с ума. Я такого не видел ни на одном событии», — говорили ведущие, признавая, что Оксимирон сам выступает против «слепой поддержки».

Баттл Оксимирона и Dizaster`а начался в 6.00 по московскому времени. Всего организаторы продали 1400 билетов стоимостью в среднем по 50 долларов. Платная трансляция была доступна на сайте площадки за 30 долларов, в течение суток организаторы обещали выложить ее на YouTube с русскими субтитрами. «Владимир Путин добьется, чтобы баттл вышел завтра», — шутили ведущие.

Удалось ли российскому телеканалу «Тв-3» договориться о показе, оставалось неясным до последнего момента. Канал обещал, что покажет баттл на следующий день, организаторы это отрицали, объясняя, что договориться им не удалось.

«Реальные международные дебаты»

Оксимирон вышел в круг под скандирование толпы «Окси» и «Давай, Мирон», Dizaster появился под «Livin' on a prayer» Bon Jovi, жал руки зрителям и признавался в любви к России. Во время технической заминки перед началом баттла оба артиста шутили, улыбались и вели себя друг с другом очень дружелюбно. «В ***** политику, у нас реальные международные дебаты. Крупнейшее шоу в истории хип-хопа», — прокричал ведущий и отдал слово рэперам.

Первым начал Dizaster, который посвятил раунд стереотипам о России, панчам о гонке вооружений и космической программе. «Сначала я удивился, что вы все тут, но затем я понял очевидное: вы все коммунисты, поэтому, скорей всего, живете в одном доме», — прочитал Dizaster про большое количество русских среди зрителей.

«Меня предупреждали, что если я попытаюсь идти против русских, я проиграю. Вы шутите? Посмотрите на меня? Я что, похож на Хиллари Клинтон», — продолжил рэпер. «Мы можем использовать рэп-баттл, чтобы провести дипломатические переговоры с этими хулиганами», — пошутил он, закончив раунд фразой про 7000 ядерных боеголовок России («Что вы собираетесь с ними делать?») и программу покорения космоса, в которой, по его словам, Россия безнадежно отстала.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила?», — начал первый раунд Оксимирон, который после панчей про свой успех перешел к теме арабского происхождения Dizaster`а. «Каково это держать флаг, покрытый кровью твоего народа», — прочитал Оксимирон, намекая на военные кампании США на Ближнем Востоке.

«Ты хочешь видеть мою страну в огне, все, что тебя ждет, это организованная преступность (You wanna see my country burn, all you gonna see is orginized crime)», — зачитал Оксимирон с преувеличенным русским акцентом, добавив, что ему не нравится ни российское правительство, ни попытки США «нормализировать мир». «Я превращу гору Рашмор в mother Russia», — закончил Оксимирон.

В ответ Dizaster вновь посвятил панчи стереотипам о России и пошутил, что Оксимирон зря приехал, потому что это «не лучшее положение, в котором можно оказаться» (Игра слов «to be put in»).

«Дерьмо, которое вы говорите на баттлах, мы говорим в реальной жизни», — ответил Оксимирон, который посвятил второй раунд рассказу об арабской культуре, закончив панчем «если ты сам не уважаешь свою культуру, почему я должен это делать». В этом раунде российский рэпер рассказал о поэте Самуиле Маршаке и вспомнил Сталина с Лениным.

Часть третьего раунда Dizaster зачитал на русском языке, и он состоял полностью из оскорблений. В итоге толпа, состоящая в основном из русскоговорящих, несколько раз начинала свистеть. Dizaster также сравнил Оксимирона с солистом Linkin Park Честером Бэннингтоном, после чего извинился, потому что шутить на эту тему «еще слишком рано».

В финальном раунде Оксимирон указал Dizaster`у, что тот не занимается музыкой, а среди десятков его треков есть лишь три песни, остальное — это записи баттлов. После этого Оскимирон пообещал, что приедет на шоу Dizaster`а «как стрелок из Лас-Вегаса», что вызвало недовольство толпы.

Последний куплет Оксимирон посвятил «проповеди», как он сам это назвал. «Я стою здесь, чтобы сказать о чем-то более важном <...> Это не выглядит как начало великой дружбы, но у слов есть потенциал излечить эти медленно умирающие арабо-израильские, российско-американские отношения» — прочитал Оксимирон. «Я видел это в России и на Украине, как две братские нации схлестнулись под дудку людей наверху», — продолжил он.

«Я считаю баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи», — закончил Окисимрон.