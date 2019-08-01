О задержании Жукова сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По его словам, Жукова задержали после допроса в Следственном комитете. Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в насилии по отношению к представителю власти.
По словам Чикова, на данный момент речь Жукова задержали на 48 часов, но уже в пятницу будет суд, на котором его могут арестовать на время следствия. Представлять интересы Жукова будет сотрудничающий с "Агорой" адвокат. Чиков назвал дело в отношении Жукова "чисто "болотным" сценарием".
Ранее Жукова привлекали к административной ответственности (штрафу) за участие в той же акции 27 июля, написал Чиков. Он не уточнил, по какой статье его оштрафовали. Издание "ОВД-инфо" писало, что ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.
Ранее по делу о массовых беспорядках на допрос в СКР доставили еще нескольких человек, но их затем отпустили, сохранив за ними статус свидетелей.
Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили после акции 27 июля, которая прошла в центре Москвы. Ее участники требовали допуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Оппозиция заявляла, что акция проходит в формате встречи с избирателями и не требует согласования, власти в свою очередь настаивали, что подобный формат встречи с избирателями законом не предусмотрен и акцию требовалось согласовать.
"Участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия", - объясняет следствие причины возбуждения дела.
Первая часть статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, вторая часть той же статьи (участие в массовых беспорядках) - от трех до восьми лет, третья часть (призывы к массовым беспорядкам) - до двух лет лишения свободы. По словам Чикова, Жукову обвинение предъявлено по второй части.
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