Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз в Российскую Федерацию овец и коз из Республики Болгария, об этом сообщает официальный сайт ведомства. Решение вступило в силу 29 августа и пока является временным.
Ограничения действуют на домашних и диких коз и овец, на их семя и эмбрионов, а также на другую продукцию этих животных, которая не прошла техническую обработку от вируса.
Отметим, что чума у мелких жвачных животных — это серьёзное заболевание, которое способно поразить до 90% стада. При этом большинство заражённых особей погибает.
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