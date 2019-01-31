С 2000 года наибольшую долю россиян, опасавшихся войны с другими странами, социологи фиксировали в январе 2015 года - после конфликта с Украиной, присоединения Крыма и введения Западом санкций в отношении РФ. Тогда угрозу ощущали 68% россиян.
В январе 2017 года о военной угрозе заявляли 58% респондентов.
На вопрос, способна ли российская армия защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств, 88% отвечают положительно. Это максимальный показатель за все годы проведения опроса. В январе 2017 года таковых было ненамного меньше - 84%. Этот показатель не опускался ниже 80% с января 2015 года. В январе 2014 года такое мнение разделяли 60% опрошенных.
Напомним, в сентябре 2014 года до марта 2016 года Россия вела военную операцию в Сирии. Затем российские войска были выведены из САР, но не полностью.
В октябре 2016 года почти половина россиян (48%) опасались, что обострение отношений России с Западом, вызванное конфликтом в Сирии, может перерасти в Третью мировую войну.
Отметим, президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года оборонным возможностям страны и новейшим видам вооружений посвятил существенную часть своего послания Федеральному собранию.
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