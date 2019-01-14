В декабре 2018 года об этом заявили 53% респондентов, в то время как в ноябре 2016 года такое мнение высказали 33%. Основные претензии респондентов к кабинету - его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

Более трети россиян (36%) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике, отмечает "Интерфакс". Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании "Левада-Центра". Претензий к деятельности кабинета министров не имеют только 7% граждан страны.

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

По словам социолога "Левада-Центра" Марины Красильниковой, сейчас происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Хотя уровень доверия к президенту РФ также существенно просел, основные претензии у россиян по-прежнему к правительству.

"Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы", - пояснила Красильникова "Ведомостям", отметив, что все это стало следствием пенсионной реформы. "Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства", - рассказала эксперт. Однако, по ее мнению, альтернативы действующему правительству нет, иначе число сторонников его отставки было бы выше.

"Если бы были намеки, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше. Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются", - пояснила Красильникова.