В целом численность россиян, готовых эмигрировать, равна 17 процентов от общего количества респондентов. Чаще всего это люди из городов численностью более 100 тысяч человек.

Меньше всего желающих уехать среди людей старше 55 лет — всего 5 процентов. Опрос был проведен 13-19 декабря 2018 года среди 1600 человек.

В «Левада-центре» отмечают, что за последние годы пятая часть россиян стабильно утверждают, что хотели бы переехать и у каждого пятого жителя есть родные или знакомые, которые за последние два-три года действительно переехали за границу.