«Пострадали более 20 человек, всем им была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте работают следователи, проводятся допросы», — рассказала она.

На сайте ведомства сообщается, что по факту беспорядков было заведено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч.3 ст.321 УК РФ).

Ранее в региональном управлении ФСИН сообщили, что несколько заключенных ИК-6 устроили беспорядки и требовали послабления режима содержания. В колонии произошла драка, так как они пытались «склонить на свою сторону» других осужденных, но те не согласились. В подразделении ввели режим чрезвычайной ситуации.

Издание NGS55 со ссылкой на источники писало, что заключенные заперлись в бараках и угрожали самоубийством, если их начнут штурмовать. В группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» опубликовали фотографию с плакатом с надписью «Спасите», вывешенным из окна колонии. К зданию пришли родственники заключенных, которые потребовали у полицейских объяснений по поводу происходящего в колонии. Некоторых из них задержали

Позже во ФСИН сообщили, что на территорию учреждения ввели сводный отряд. «Отрицательно настроенных осужденных» изолировали, в колонии провели обыски для пресечения дальнейших беспорядков. Ведомство отмечает, что при проведении операции оружие и специальные средства не применялись, а осужденные сопротивления не оказывали. С зачинщиками беспорядков проводятся следственные действия.