В Объединении административных технических инспекций Москвы сообщили, что нарушители собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).
Штраф за такое нарушение составляет 4 тыс. рублей, при повторном привлечении к ответственности - 5 тыс. рублей.
Также за последние сутки с помощью технических средств видеофиксации оштрафованы 8 человек, больных коронавирусом в легкой форме и находящихся на домашнем лечении, наложены штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Всего с начала действия режима повышенной готовности оштрафовано 30 граждан, которых поместили под наблюдение для прохождения принудительного лечения.
По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, во всех случаях нарушители привлекались по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Отметим, в Москве и Санкт-Петербурге последними начали применять штрафы за нарушение самоизоляции. В других регионах с 1 апреля, когда в федеральный КоАП были внесены соответствующие поправки, оформили уже около 2 тыс. протоколов. Самыми активными в этом отношении оказались власти Татарстана, где заведено более 800 дел.
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