По данным проекта, еще пять человек провели ночь в отделениях полиции Санкт-Петербурга, один — в Ростова-на-Дону.

Как подсчитали в «ОВД-Инфо», по всей России 5 ноября задержали 448 человек, из них 339 — в Москве, еще 21 человек — в Санкт-Петербурге. Задержания также прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске и Перми.

Менеджер правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская рассказывала Дождю, что некоторых задержанных допрашивали по делу о призывах к массовым беспорядкам и терроризму. По словам Немировской. у активистов спрашивали, видели ли они ролики Вячеслава Мальцева на канале «Артподготовка», читают ли они Telegram-канал «05/11/17» и как понимают слово «революция». Кроме того, следователи интересовались, знакомы ли задержанные с Мальцевым и лидером «Партии националистов» Иваном Белецким.

Мальцев ранее говорил, что 5 ноября в России должна пройти революция. В октябре его движение «Артподготовка» признали экстремистской организацией и запретили на территории России.

3 ноября ФСБ сообщила о задержании членов «законспирированной ячейки движения "Артподготовка», которые якобы готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4-5 ноября. Как отмечали в ведомстве, «резонансные экстремистские акции» планировалось устроить для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Задержания проходили в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске. Мальцев рассказывал, что к 4 ноября задержанных было более 100 человек.