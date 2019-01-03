”Бог второй раз жизнь дал": в Магнитогорске девочке удалось спастись за минуту до трагедии

”Вспоминаю этот звонок в 10 минут седьмого. Мы рядом живем. Она кричит: ”У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!”. Представляете, шесть утра? Мы спим. Взяли шубы, поехали”, — сообщила местная жительница.

Она пояснила, что в ночь с 30 на 31 декабря 11-летняя девочка легла спать с мамой, в то время как ее отец Виктор разместился на ее месте. При взрыве обрушилась та стена, где спал глава семейства. Вторая половина дома, где отдыхали Лидия с дочкой, рухнула спустя минуту после того, как те выбежали из квартиры на лестничную клетку. ”Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать”, — считает родственница погибшего.