По словам собеседников агентства Bloomberg, один из них предполагает объединение России с Беларусью. Против такого варианта ранее выступал Лукашенко, а российский посол говорил, что Москва таких предложений не делала.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.

Один из сценариев предполагает "создание нового государства путем объединения с Беларусью", новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков.

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Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле "активно обсуждали" и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане. Москва будет следить за тем, насколько Нурсултан Назарбаев после отставки с поста президента Казахстана сможет контролировать ситуацию и как будет распределено влияние в новой конфигурации, сказал главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Повторить стратегию Назарбаева в России невозможно, сказал агентству политолог Аркадий Дубнов, потому что политическая система России устроена сложнее, чем казахстанская.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

В декабре 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции сказал, что Москва под предлогом "глубокой интеграции" хочет включить страну в состав России. "А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", — заявил он.

Однако посол России в Минске Михаил Бабич 1 марта сказал, что таких предложений не было и что Москва выступает за развитие Союзного государства России и Беларуси.

РБК
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