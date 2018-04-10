Из-за обвала котировок убытки понесли все, кроме одного из 27 россиян из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), пишет агентство. По подсчетам издания, санкции свели на нет рост их благосостояния за минувший год.
Лидером по потерям агентство назвало основного акционера «Норникеля» Владимира Потанина, он лишился 2,25 миллиарда долларов. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,37 миллиарда долларов, попавший под санкции председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг — 1,28 миллиарда долларов.
Из-за санкций «Ренова» и швейцарская Sulzer 8 апреля договорились, что российская группа передаст швейцарцам 5 млн акций Sulzer, которые ей принадлежали, чтобы у швейцарской компании не возникло проблем с бизнесом из-за попадания «Ренова» под санкции. Об этом говорится в сообщении Sulzer. В результате доля «Реновы» в Sulzer снизится с 62,86% до до 48,83%.
За понедельник попавший под санкции Олег Дерипаска потерял 905 миллионов долларов, по подсчетам Bloomberg, а с учетом пятницы — более двух миллиардов долларов. На Лондонской бирже котировки En+ Group, в которой Дерипаске принадлежит около 66%, за два дня упали на 54%.
9 апреля на российских рынках произошел обвал. На пике падения индекс Московской биржи снижался больше чем на 9%, РТС — почти на 11%, лидером падения среди компаний был UC Rusal, который к 17:00 мск дешевел на 22%.
По подсчетам the Bell, которое опиралось на данные Forbes, за понедельник к 17:00 состояние 50 богатейших россиян сократилось почти на 12 миллиардов долларов. Потери Вексельберга издание оценило примерно в 950 миллионов долларов, Дерипаски — в 1,3 миллиарда долларов, Потанина — в 1,5 миллиарда, сенатора Сулеймана Керимова — в 2,2 миллиарда долларов.
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