Издание отмечает, что российские власти были "ошеломлены" масштабами протеста в Беларуси. Хотя Москва не доверяет Лукашенко, но она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты. Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, пишет Bloomberg.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.
Президент России Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко — их победителем.
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