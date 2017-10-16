О возможной реализации проекта "планетарного характера" Путин заявил в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в 286 млрд рублей (около 4,2 млрд евро)



О строительстве объявят не ранее 2018 года

Несмотря на то, что решение о заключении контракта уже принято, объявление о начале строительства может быть сделано не ранее следующего года, отметили собеседники агентства, близкие к Кремлю и руководству компании.

Вместе с тем Bloomberg цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который ранее говорил, что окончательного решения по поводу проекта пока нет. Представитель Ротенберга также заявил, что комментировать участие "Стройгазмонтажа" в работах - преждевременно.

В настоящий момент компания занимается возведением моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Стоимость этого проекта оценивается в 228 млрд рублей (3,4 мдрд евро).

"Стройгазмонтаж" и Аркадий Ротенберг подпадают под действие санкций, введенных США и Евросоюзом в связи с незаконной аннексией Россией украинского Крыма.