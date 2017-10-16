О возможной реализации проекта "планетарного характера" Путин заявил в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума. Стоимость строительства ориентировочно оценивается в 286 млрд рублей (около 4,2 млрд евро)
О строительстве объявят не ранее 2018 года
Несмотря на то, что решение о заключении контракта уже принято, объявление о начале строительства может быть сделано не ранее следующего года, отметили собеседники агентства, близкие к Кремлю и руководству компании.
Вместе с тем Bloomberg цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который ранее говорил, что окончательного решения по поводу проекта пока нет. Представитель Ротенберга также заявил, что комментировать участие "Стройгазмонтажа" в работах - преждевременно.
В настоящий момент компания занимается возведением моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Стоимость этого проекта оценивается в 228 млрд рублей (3,4 мдрд евро).
"Стройгазмонтаж" и Аркадий Ротенберг подпадают под действие санкций, введенных США и Евросоюзом в связи с незаконной аннексией Россией украинского Крыма.
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