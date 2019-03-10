Российские интернет-тролли меняют свою стратегию, чтобы продолжать оказывать влияние на выборы в США, несмотря на меры, предпринимающиеся крупнейшими социальными сетями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
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Тролли, полагают специалисты, отойдут от самостоятельного создания пропагандистского контента, который может быть заблокирован существующими алгоритмами. Вместо этого они больше внимания уделят написанию комментариев к чужим постам. Тезисы в комментариях, не нарушая правила соцсетей, будут усиливать политические разногласия.

Власти США полагают, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года с помощью постов в соцсетях. Тринадцати россиянам предъявлены официальные обвинения.

На фоне расследования о вмешательстве в выборы Twitter, Facebook и Google ужесточили правила для продвижения политических публикаций, а также заблокировали тысячи аккаунтов, предположительно использовавшихся троллями.

Медуза
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