Тролли, полагают специалисты, отойдут от самостоятельного создания пропагандистского контента, который может быть заблокирован существующими алгоритмами. Вместо этого они больше внимания уделят написанию комментариев к чужим постам. Тезисы в комментариях, не нарушая правила соцсетей, будут усиливать политические разногласия.

Власти США полагают, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года с помощью постов в соцсетях. Тринадцати россиянам предъявлены официальные обвинения.

На фоне расследования о вмешательстве в выборы Twitter, Facebook и Google ужесточили правила для продвижения политических публикаций, а также заблокировали тысячи аккаунтов, предположительно использовавшихся троллями.