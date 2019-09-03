Как сообщила в ходе заседания судья Елена Абрамова, Синица "совершил действия, направленные на возбуждения ненависти и вражды".

Рассмотрение в суде дела Синицы фактически заняло один день - в понедельник, 2 сентября, в Пресненском суде Москвы обвинение и защита представили свои доказательства, тогда же прошли прения сторон и подсудимый выступил с последним словом.

Прокурор просил назначить Синице шесть лет колонии.

Твит, из-за которого было возбуждено уголовное дело, касался деанонимизации силовиков и последствий, с которыми, по мнению Синицы, могут столкнуться семьи сотрудников правоохранительных органов.

Сам Синица категорически отрицает вину во вменяемом ему преступлении и говорит, что следствие вырвало из контекста его слова. При этом он отметил на суде, что "стилистику публикаций стоило бы сделать менее острой, более гладкой".

"У нас нечасто люди уезжают за один единственный твит. Я понимаю, что общественное мнение у нас быстро настраивается, и я могу позволить сделать из себя отбивную, но сделать из себя экстремиста я позволить не могу", - сказал он во время своего последнего слова.

Защита Синицы просила назначить ему наказание, которое не изолировало бы его от общества. "Я понимаю, как можно относиться по-человечески к этим высказываниям, но я многократно убедился, что этот человек не такой, каким его пытается выставить следствие", - сказал адвокат Синицы Денис Тихонов, призвав не отдавать его подзащитного "на публичную казнь".

"Мне не понятно, в чем я обвиняюсь"

В суде представитель прокуратуры зачитала несколько сообщений пользователя "Твиттера" по имени Макс Стеклов - это псевдоним Синицы в социальной сети.

В основном это твиты о планах участия в акциях протеста и о работавших на протестах силовиках, скрывающих лица: по версии следствия, в сообщениях содержатся признаки возбуждения ненависти по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В одном из твитов - том, где речь шла об установлении личностей полицейских и изучении фотографий с членами их семей - следствие увидело призывы к насилию и угрозы.

Синица не отрицает, что написал твит, ставший поводом к уголовному делу, но настаивает, что никаких призывов в записи нет - он лишь участвовал в обсуждении темы деанонимизации.

"Мне на самом деле не понятно, в чем я обвиняюсь, я категорически отрицаю вину! У меня никогда не было намерения возбуждать никакую ненависть к кому бы то ни было… Я исключаю применение любого насилия. Я считаю, что все мои высказывания были вырваны из контекста и интерпретированы следственным органом как минимум неправильно", - сказал он в понедельник в начале заседания.

"Сам факт того, что ни одна моя запись не подвергалась цензуре со стороны администрации ["Твиттера"], говорит о том, что в них нет призывов и возбуждения ненависти", - добавил Синица в своем последнем слове.

По словам Синицы, аккаунтом в "Твиттере" он пользуется около четырех лет, но активно писать в нем о политике он начал недавно: "Я признаюсь, что переборщил и в последние месяцы публикаций о политике было больше, чем раньше".

Обвинявшийся в экстремизме менеджер сказал, что им руководило "желание рассказывать обществу правду": "Мне бы не хотелось видеть, как сотрудники тащат людей по асфальту, мне бы хотелось, чтобы наша страна была свободна от такого явления", - сказал Синица.

Открыл телефон - увидел запись

Обвинение против Синицы строится на двух экспертизах и свидетельских показаниях сотрудников Росгвардии. В понедельник, 2 сентября, двое из них выступили в суде.

"Мы были в обмундировании, но без масок. Неоднократно видел, как меня фотографировали, теперь я опасаюсь", - рассказал суду росгвардеец Александр Андреев. По его словам, он дежурил на акциях 27 июля и 3 августа.

"После работы открыл телефон и увидел… что там писал товарищ этот… Макс Стеклов… ну призывы… Там многие писали, под ним. Меня это насторожило", - описывал во время заседания свое знакомство с "Твиттером" Синицы Андреев. - Я стал как бы беспокоиться за судьбу своей дочери. Там последовал такой призыв от человека под ником Макс Стеклов, призыв похищать детей росгвардейцев, с последующей расправой".

"А вы можете назвать свой аккаунт в "Твиттере?" - задал вопрос адвокат Синицы Денис Тихонов.

"Я не могу назвать, смогу показать", - глухо ответил свидетель. Как именно он нашел твит, ставший причиной возбуждения дела, до конца не ясно: "зашел смотреть новости и увидел", "набрал "Макс Стеклов" и увидел", "я просто набрал в "Твиттере" поиск, ну там не только он, еще Соболь, Навальный, вот я просто читал все", - сбивчиво объяснял Андреев.

Похожие показания дал и его коллега Артем Тарасов. По словам Тарасова, он работал на протестных акциях с открытым лицом и его тоже насторожила запись пользователя по имени Макс Стеклов.

Произошло это так: 1 августа по дороге на работу он открыл "Твиттер" и увидел запись Макса Стеклова.

- А что там было? - настойчиво спрашивала свидетеля прокурор.

- О том, что можно по фотографии узнать геолокацию… детей сотрудников похищать и убивать, - пересказал по памяти сотрудник Росгвардии.

- А в какой форме это было написано, к кому это было обращено?

- Это к сотрудникам Росгвардии…

- Это о детях сотрудников, а обращение это было к кому? - не сдавалась представитель обвинения.

- Просто сообщение…

Позже в разговоре со стороной защиты Тарасов изменил свои показания и сказал, что впервые увидел упоминание об этой записи на ресурсе "Пикабу". Ответить на вопрос, где именно в центре Москвы проходило его дежурство без маски во время акций протеста, сотрудник правоохранительных органов не смог.

"И никаких памятников в центре, водоемов не помните?" - спросил из стеклянной клетки Синица.

"Не помню", - согласился Тарасов.

Три экспертизы с тремя разными результатами

Призывы к экстремизму или их отсутствие в твитах Синицы искали три психолого-лингвистические экспертизы.

Первая была выполнена по запросу следствия в начале августа Центром социокультурных экспертиз. Как напоминала "Медиазона", он известен тем, что обнаружил в лозунге "Убей в себе раба" "призыв к насилию над собой и смене существующего строя".

Следствие попросило экспертов изучить два десятка твитов Синицы. Экспертиза Центра социокультурных экспертиз - единственное из трех исследований, говорящее о том, что в записях блогера есть "психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе в форме призыва", а также признаки возбуждения вражды.

Защита Синицы утверждает, что у двух авторов документа нет необходимой квалификации.

Вторую экспертизу для следствия выполнили специалисты подведомственного ФСБ института криминалистики. Авторы этого исследования пришли к выводу, что "в текстах от имени "Макса Стеклова" не имеется призывов к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и их родственников".

Однако текст поста о детях силовиков "может быть воспринят в качестве инструкции (по осуществлению насильственных действий в отношении близких родственников сотрудников правоохранительных органов - детей), в первую очередь лицами, склонными к агрессивным проявлениям и испытывающими негативные чувства по отношению к действующей власти", говорится во втором исследовании. Среди записей в "Твиттере" Синицы эксперты также нашли высказывания, направленные на возбуждение ненависти.

Третью экспертизу по запросу адвоката Синицы выполнила некоммерческая организация "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований". Авторы экспертизы утверждают, что в записях финансового менеджера из Люберец нет ни призывов к насилию, ни попыток возбудить ненависть или вражду к кому-либо; признаки призывов, по словам экспертов, содержатся только лишь в твитах об участии в протестных акциях.

"Содержание призыва: выходить на Тверскую и Бульварное кольцо и требовать соблюдения своих прав; прийти на митинг в предстоящую субботу", - говорится в заключении специалистов из "Центра по проведению судебных экспертиз и исследований".