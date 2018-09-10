Томская кондитерская в День томича бесплатно угостила горожан пирожным "картошка", раскидав в толпу празднующих 150 килограммов лакомства, делится радостными новостями с праздника РИА Томск. На опубликованном агентством видео женщины со сцены горстями бросают упаковки народу.
Ks. Dariusz Stańczyk. Tomsk
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"На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные", - прокомментировала радио "Эхо Москвы" журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова. По ее словам, гости праздника вели себя спокойно, а на то, чтобы раскидать полтора центнера пирожных, у сотрудников кондитерской ушло полчаса.

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"Сладкий урожай" из 150 кг "картошки" был изготовлен ради кулинарного рекорда в рамках фестиваля "Вкусное местное", отмечает портал vtomske.ru. Достижение вошло в "Книгу рекордов томичей", после чего угощение и разбросали в толпу.

"Из желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто кидали пирожные людям, которые с охотой поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.

Пользователи соцсетей не смогли удержаться от параллелей с нашумевшим празднованием Масленицы в Ставрополье в 2015 году, когда жителям раздавали блины со снегоуборочных лопат.

День томича отличился и другими гастрономическими рекордами - трехметровой пиццей, за которой еще до фиксации достижения выстроилась очередь.

"Получить бесплатный кусочек пришло множество желающих, поэтому сразу образовались очереди. Это людей не смущало, так как все стояли до конца и даже сумели получить по несколько кусков сразу. Некоторые возвращались повторно", - описывает корреспондент vtomske.ru.

На фестивале также изготовили герб Томска размером 2 на 1,25 метра, огромный протеиновый батончик и панно с использованием дикоросов.

NEWSru.com
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