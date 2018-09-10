"На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные", - прокомментировала радио "Эхо Москвы" журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова. По ее словам, гости праздника вели себя спокойно, а на то, чтобы раскидать полтора центнера пирожных, у сотрудников кондитерской ушло полчаса.
"Сладкий урожай" из 150 кг "картошки" был изготовлен ради кулинарного рекорда в рамках фестиваля "Вкусное местное", отмечает портал vtomske.ru. Достижение вошло в "Книгу рекордов томичей", после чего угощение и разбросали в толпу.
"Из желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто кидали пирожные людям, которые с охотой поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.
Пользователи соцсетей не смогли удержаться от параллелей с нашумевшим празднованием Масленицы в Ставрополье в 2015 году, когда жителям раздавали блины со снегоуборочных лопат.
Ура, в Томске сняли вторую серию великого клипа «Блины с лопаты». В роли блинов — пирожное «картошка», в роли лопаты — кидающиеся люди. Видео: РИА Томск.
Бессмысленная и беспощадная русская халява. pic.twitter.com/p23Dq4qdxX— Breaking Mash (@BreakingMash) September 8, 2018
В Томске на День томича в толпу раскидали полтора центнера пирожных «картошка»
Хорошо хоть не с лопаты кидали— Гроза (@Groza_rpv) September 8, 2018
Что знают о Томске люди из других городов:
1) Мэр открывал водоколонку
2) На празднике в толпу кидали пирожные— да да я (@f1uffer_) September 8, 2018
Это Томск.
В толпу на день томича кидают пирожные "картошка". Толпа, в основном из совсем молодых людей, радостно визжит.
Истерично хватать дармовые пирожные - достойно.
Выходить на митинги протеста, думая о своем будущем - отвратительно.
Молодежь, не путайте. pic.twitter.com/xxrvOHjaLb— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 8, 2018
День томича отличился и другими гастрономическими рекордами - трехметровой пиццей, за которой еще до фиксации достижения выстроилась очередь.
"Получить бесплатный кусочек пришло множество желающих, поэтому сразу образовались очереди. Это людей не смущало, так как все стояли до конца и даже сумели получить по несколько кусков сразу. Некоторые возвращались повторно", - описывает корреспондент vtomske.ru.
На фестивале также изготовили герб Томска размером 2 на 1,25 метра, огромный протеиновый батончик и панно с использованием дикоросов.
"Блины с лопаты, часть 2": в Томске в толпе раскидали полтора центнера пирожных "картошка" (3)
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