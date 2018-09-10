"На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные", - прокомментировала радио "Эхо Москвы" журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова. По ее словам, гости праздника вели себя спокойно, а на то, чтобы раскидать полтора центнера пирожных, у сотрудников кондитерской ушло полчаса.

"Сладкий урожай" из 150 кг "картошки" был изготовлен ради кулинарного рекорда в рамках фестиваля "Вкусное местное", отмечает портал vtomske.ru. Достижение вошло в "Книгу рекордов томичей", после чего угощение и разбросали в толпу.

"Из желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто кидали пирожные людям, которые с охотой поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.

Пользователи соцсетей не смогли удержаться от параллелей с нашумевшим празднованием Масленицы в Ставрополье в 2015 году, когда жителям раздавали блины со снегоуборочных лопат.

Ура, в Томске сняли вторую серию великого клипа «Блины с лопаты». В роли блинов — пирожное «картошка», в роли лопаты — кидающиеся люди. Видео: РИА Томск. Бессмысленная и беспощадная русская халява. pic.twitter.com/p23Dq4qdxX— Breaking Mash (@BreakingMash) September 8, 2018

В Томске на День томича в толпу раскидали полтора центнера пирожных «картошка» Хорошо хоть не с лопаты кидали— Гроза (@Groza_rpv) September 8, 2018

Что знают о Томске люди из других городов:

1) Мэр открывал водоколонку

2) На празднике в толпу кидали пирожные— да да я (@f1uffer_) September 8, 2018

Это Томск.

В толпу на день томича кидают пирожные "картошка". Толпа, в основном из совсем молодых людей, радостно визжит.

Истерично хватать дармовые пирожные - достойно.

Выходить на митинги протеста, думая о своем будущем - отвратительно.

Молодежь, не путайте. pic.twitter.com/xxrvOHjaLb— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 8, 2018

День томича отличился и другими гастрономическими рекордами - трехметровой пиццей, за которой еще до фиксации достижения выстроилась очередь.

"Получить бесплатный кусочек пришло множество желающих, поэтому сразу образовались очереди. Это людей не смущало, так как все стояли до конца и даже сумели получить по несколько кусков сразу. Некоторые возвращались повторно", - описывает корреспондент vtomske.ru.

На фестивале также изготовили герб Томска размером 2 на 1,25 метра, огромный протеиновый батончик и панно с использованием дикоросов.