Накануне телеканал "Дождь" сообщал, что Собчак в начале февраля намеревается посетить США и выступить с лекцией в Центре стратегических и международных исследований. На сайте центра говорится, что речь Собчак, запланированная на 6 февраля, будет посвящена "поставторитарному" будущему России.

Директор программы "Россия и Евразия" центра Ольга Оликер рассказала "Би-би-си", что штаб Собчак сам выдвинул предложение провести дискуссию с Собчак. "Как я понимаю, у нее запланированы еще несколько мероприятий в Вашингтоне", — заявила Оликер.

По информации издания, выступление Собчак в Джорджтаунском университете запланировано на 7 февраля. Как рассказала директор научно-исследовательского центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы вуза Анджела Стент, темой выступления Собчак будет "экономическая реформа". "К нам обратились представители телеведущей, которые рассказали, что она приедет в Вашингтон, и предложили даты, когда она могла бы посетить университет. Это инициировали ее коллеги, не мы", — отметила Стент.

Два собеседника в штабе Собчак сообщили, что она планирует посетить Национальный молитвенный завтрак, на котором должен присутствовать президент США Дональд Трамп. По сведениям "Би-би-си", организацией посещения Собчак мероприятия занимался политтехнолог Алексей Ситников, который официально вышел из ее штаба в конце октября. Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова информацию о планах кандидата в президенты посетить Молитвенный завтрак "не смогла подтвердить или опровергнуть", а Ситников на звонки издания не ответил.

Молитвенный завтрак — важное мероприятие, которое посещал каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, напоминает "Би-би-си". В этом году оно должно состояться 8 февраля. На нем присутствуют представители политической, общественной и бизнес-элиты — около 3 тысяч человек из более 100 стран. Из России на завтрак, в частности, приглашены три депутата Госдумы — Вячеслав Никонов, Андрей Макаров и Анатолий Аксаков, а всего в российской делегации — 70 человек.

Собчак также планирует провести встречу с россиянами, живущими в США. По предварительным данным, она пройдет в Нью-Йорке на Брайтон-бич. Кандидат в президенты помимо этого намерена дать интервью телеканалу CBS. По словам Чудиновой, поездка Собчак в США важна, так как там живут "три миллиона избирателей". Пресс-секретарь штаба кандидата также не подвердила и не опровегла информацию о том, что Собчак, возможно, собирается "искать в США деньги на избирательную кампанию", пишет "Би-би-си". "Говорить об этом, пока у нас нет конкретного, подтвержденного расписания, я не буду. Идет живейшее обсуждение", — заявила Чудинова.

"Би-би-си" отмечает, что Собчак — единственный кандидат в президенты, собирающийся во время предвыборной кампании поехать "в США, страну, политика которой жестко критикуется российскими властями". По мнению политолога Михаила Виноградова, "задача Собчак — максимально нагнетать повестку, показывая, что издержки от регистрации ее на выборы для власти будут меньше, чем издержки от нерегистрации". "Поездка в США — это шаг в пользу присутствия в повестке, создания хайпа, это позволяет создать ощущение полноценной кампании", — заявил он.