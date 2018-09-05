Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого на базе управления по работе с личным составом было объявлено 30 июля, станут "организация военно-политической пропаганды", предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. Это следует из проекта положения о новом управлении, подлинность которого РБК подтвердил источник в военном ведомстве. В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу.

РБК направил в Минобороны официальный запрос с просьбой подтвердить подлинность документа.

Сейчас в задачи управления Минобороны по работе с личным составом входят организация морально-психологического обеспечения, поддержания дисциплины, государственно-патриотическое воспитание, культурно-досуговая работа, взаимодействие с ветеранами, с религиозными организациями. В положении о ГВПУ эти задачи конкретизируются; кроме того, в ведение нового управления передается контроль над ведомственными СМИ.

​Телеканал "Звезда" и пропаганда

Одной из главных задач нового управления станет организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных силах, следует из проекта положения. ГВПУ будет разрабатывать учебные планы военно-политической подготовки для всех категорий личного состава — от рядовых до высшего командования.

Сотрудники управления также будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом ВС по "актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики" и реализации избирательных прав, обозначено в проекте положения. Кроме того, ГВПУ займется организацией "военно-социологических исследований для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих".

В задачи политуправления войдет и психологическая работа с военнослужащими — отбор поступающих на военную службу и согласования назначений в армии, включая "профилактику отклоняющегося поведения".

Среди прочего ГВПУ будет контролировать работу ведомственных СМИ. В проекте положения оговорено, что управление займется работой по предоставлению субсидий телерадиокомпании "Звезда" и газете "Красная звезда". Новая структура будет участвовать в контроле использования этих средств, а также займется организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов», говорится в документе. При этом политуправление будет взаимодействовать не только с ведомственными, но и с федеральными и региональными СМИ.

В положении сделан акцент на проведении управлением агитационно-пропагандистских мероприятий с личным составом в ходе "культурно-досуговых мероприятий", в том числе Международных армейских игр, выставочной деятельности, состязаний и спортивных мероприятий в Вооруженных силах.

Наркотики и экстремизм среди военных

Еще одна задача, которую предстоит решать ГВПУ, — поддержание дисциплины в армии. Планируется "предупреждать негативные социальные процессы" в воинских коллективах — "в том числе на межнациональной и межрелигиозной основе".

Политуправление обязано принимать меры по "предупреждению экстремизма" в ВС, а также вести "контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия". Для этого управление планирует "изучать информацию о религиозной обстановке в воинских коллективах и местах дислокации войск" и на основе ее анализа готовить рекомендации и справочные материалы по вопросам противодействия религиозному экстремизму.

Кроме того, сотрудники ГВПУ будут координировать деятельность по борьбе с наркоманией и торговлей наркотиками среди военных. По вопросу борьбы с наркотиками политуправление планирует взаимодействовать с правоохранительными органами.

Церковь, "Юнармия" и "Победа"

В сферу деятельности ГВПУ также вошла работа с религиозными организациями, в том числе "методическое обеспечение военно-религиозной работы" и "подбор совместно с уполномоченными структурными подразделениями традиционных религиозных объединений кандидатов для назначения на штатные должности по работе с верующими военнослужащими".

Общественному совету при Минобороны в проекте положения посвящена отдельная глава. На сайте Минобороны уточняется, что эта структура занимается "привлечением граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны".

В состав общественного совета входят известные артисты, общественные деятели и журналисты: от Сергея Безрукова и Льва Лещенко до правозащитников. Политуправление планирует участвовать в формировании состава общественного совета и обеспечивать его взаимодействие с ​органами государственной власти и Общественной палатой, говорится в положении.

ГВПУ будет оказывать организационную и методическую помощь в деятельности всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", созданного в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу. На конец июля 2018 года более 250 тыс. подростков "поклялись готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества", утверждают в самой "Юнармии".

Помимо подрастающего поколения управление будет заниматься и работой с ветеранами, сказано в положении. В частности, речь идет о подготовке государственных праздников и дней воинской славы, включая сбор сведений для написания президентских поздравлений ветеранов ко Дню Победы, сказано в документе. Новая структура намерена заняться подготовкой материалов к заседаниям российского организационного комитета "Победа" — совещательного и консультативного органа при президенте. В интересах агитационно-пропагандисткой работы планируется также взаимодействие с Российским военно-историческим и Российским историческим обществами.

Геральдика и гособоронзаказ

От ГВПУ будет зависеть обеспечение войск "техническими средствами воспитания" — теле-, радио-, кино- и видеоаппаратурой, фототехникой, музыкальными инструментами, а также доступ к электронным и печатным СМИ.

Управление будет осуществлять функции государственного заказчика и готовить предложения в государственную программу вооружения и государственный оборонный заказ по своей номенклатуре. Оно сможет снимать со снабжения технические средства воспитания, "не имеющие перспектив применения в Вооруженных силах", и принимать на снабжение новые образцы, а также будет обеспечивать войска учебно-методическими и наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами по учебным планам. Происходить это будет "за счет средств, выделяемых на эти цели".

Опыт политруков

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, в армии могут воссоздать структуру заместителей командиров по военно-политической работе. "Это воспитание, морально-психологическое состояние личного состава, видимо, взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой информации", — пояснил он. Скорее всего, снова будет введена практика контроля морально-деловых качеств кадров, добавил эксперт.

"Здесь важно не наступить на те же грабли, которые в значительной мере погубили Советскую армию — систему двойного подчинения, когда назначения на определенную категорию должностей утверждали в ЦК КПСС. И только член партии мог их занимать, что было совершенно неправильно", — говорит Мураховский. ​

Военно-политический орган управления появился в Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918 году сначала как политотдел Революционного военного совета. В 1920-е годы эта структура трансформировалась в Политуправление РККА, а позже — Советской армии. В ведение Политуправления входила "вся политико-просветительская и агитационная работа в Красной армии и на флоте". Название, аналогичное нынешнему, эта структура получила в 1991 году. С распадом Советского Союза политическая составляющая ушла из названия главка, и в 1992 году было создано Главное управление по работе с личным составом.

Начальник ГВПУ заместитель министра обороны Андрей Картаполов заявлял 1 сентября, что система военно-политической работы современной России будет принципиально отличаться от советской и постсоветской моделей воспитания военнослужащих и работы с личным составом. Она "должна соответствовать вызовам и угрозам в этой сфере", но при этом унаследовать "лучший отечественный опыт", сказал он (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, ГВПУ будет сформировано до 1 октября 2018 года и будет состоять из семи управлений, военно-геральдической службы и направления воинской дисциплины и профилактики правонарушений.

Собеседник РБК, близкий к Минобороны, объяснил, что идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Шойгу. Создание "Юнармии" было первым шагом в этом направлении. Конституция запрещает устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной, напомнил собеседник РБК, поэтому речь не может идти о возрождении установок какой-либо политической партии.

"Речь идет о ценностях и традициях, существующих в Российской армии веками, — в идее служения Отечеству. Это то, на что направлены военно-патриотические проекты", — объяснил собеседник РБК.

Кто такой Андрей Картаполов​

Генерал-полковнику Картаполову 54 года, он родился в ГДР. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, а также Военную академию Генштаба. Службу Картаполов проходил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командующего армией. В 2012–2013 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа. С февраля 2013 года по июнь 2014 года Картаполов — начальник штаба Западного военного округа. С 2015 года — командующий этим округом.

С декабря по март 2017 года Картаполов возглавлял российскую группировку войск в Сирии. Во время командования Картаполова группировкой после операции с участием российской авиации и Сил специальных операций 2 марта 2017 года Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.