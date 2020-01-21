Правительство покинут, в частности, вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.
Пост министра культуры займет Ольга Любимова, министра здравоохранения - Михаил Мурашко, министра спорта - Олег Матыцин, министра просвещения - Сергей Кравцов, а министра экономического развития - Максим Решетников.
Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавит Константин Чуйченко. Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова станет Валерий Фальков, а министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Минкомсвязи возглавит Максуд Шадаев - он сменит Константина Носкова.
Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел - Владимир Колокольцев, министром сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров.
Кроме того, главой МЧС останется Евгений Зиничев, министром строительства - Владимир Якушев, министром транспорта - Евгений Дитрих, а министром энергетики - Александр Новак.
Таким образом, всего в правительстве появились девять новых министров. Также указом Путина сокращено число вице-премьеров- теперь их будет девять. Первым вице-премьером станет Андрей Белоусов.
Помимо него вице-премьерами будут Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.
Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров.
Полный состав нового правительства:
Первый вице-премьер - Андрей Белоусов
Вице-премьеры - Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук
Глава аппарата правительства - Дмитрий Григоренко
Министр обороны - Сергей Шойгу
Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев
Министр иностранных дел - Сергей Лавров
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) - Евгений Зиничев
Министр юстиции - Константин Чуйченко
Министр культуры - Ольга Любимова
Министр энергетики - Александр Новак
Министр экономического развития - Максим Решетников
Министр финансов - Антон Силуанов
Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев
Министр здравоохранения - Михаил Мурашко
Министр просвещения - Сергей Кравцов
Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков
Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов
Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев
Министр транспорта - Евгений Дитрих
Министр спорта - Олег Матыцин
Министр промышленности - Денис Мантуров
Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев
Отставка Медведева и назначение Мишустина
Мишустин вступил в должность главы правительства России 16 января - президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера через час после того, как его кандидатуру согласовали в Госдуме.
Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Медведев объявил об отставке правительства за день до этого, 15 января, после выступления Путина с посланием Федеральному собранию.
Такое решение Медведев объяснил тем, что президенту надо "предоставить возможность принимать все необходимые решения" для проведения анонсированной им конституционной реформы. Хотя формально для внесения изменений в конституцию роспуск кабинета министров не требуется.
В тот же день Путин выдвинул на должность премьер-министра Мишустина, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом среди возможных преемников Медведева его имя ранее не фигурировало.
Вступив в должность, Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту членов своего кабинета, а к апрелю ознакомить депутатов Госдумы с курсом, который возьмет его правительство.
В четверг, выступая перед депутатами, Мишустин перечислил экономические приоритеты нового правительства, в том числе усиление работы по нацпроектам, борьбу с излишней бюрократизацией, улучшение инвестклимата и "прорыв в цифровизации реального сектора".
Первым распоряженем нового премьера стало назначение руководителя Федеральной налоговой службы - в пятницу, 17 января, Мишустин поручил эту должность Даниилу Егорову, который с 2011 года работал его заместителем.
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