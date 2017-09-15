Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "истерика" вокруг этих крупных российско-белорусских стратегических маневров носит искусственный характер и преследует цель обосновать "неимоверные расход" по развертыванию в странах Балтии и Польше усиленного передового присутствия сил НАТО, пишут "Известия".

"Раздуваемая истерика носит искусственный характер, ее цель –– продемонстрировать западным налогоплательщикам обоснованность неимоверных расходов на мероприятия по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО якобы для защиты от агрессивной России", –– сообщила М.Захарова на брифинге в пятницу.

В странах Балтии, Польше, НАТО и ЕС в целом не разы высказывалось беспокойство в связи с этими учениями, однако при этом, генеральный секретарь североатлантического альянаса Йенс Столтенберг заявил, что учения напрямую не угрожают ни одной из стран НАТО. Часть регионов, на которых будут проходить учения, находятся у границ Литвы, поэтому не исключают возможность провокаций.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на днях заявила, что к проходящим недалеко от литовской границы учениям "Запад 2017" подготовились лучше, чем когда бы то ни было.

"(...) хочу порадоваться, что мы подготовились гораздо лучше, чем во время учений "Запад" в 2009 и 2013 гг. Сейчас мы и сами лучше подготовлены: у нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО – больше видеть, больше слышать и больше знать", – сказала в интервью на LRT 14 сентября глава страны.

В конце августа в связи с учениями "Запад-2017" США направили дополнительные военные самолеты в воздушное пространство членов НАТО Литвы, Латвии и Эстонии, передает Reuters.

Семь американских истребителей F-15C прибыли на авиабазу в городе Шяуляй: самолеты будут патрулировать небо над странами Балтиии. Это в три раза больше самолетов, чем при стандартном патрулировании НАТО этих территорий. При этом сами страны региона не участвуют в патрулировании, поручив эти действия партнерам по НАТО.