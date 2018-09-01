Траурная акция началась со школьного звонка в 9:15 - именно в это время 14 лет назад во дворе школы раздался первый выстрел террористов. С раннего утра люди непрерывным потоком идут в разрушенную школу с цветами, свечами и фотографиями погибших, передает ТАСС.
Вход в здание самой школы запрещен из-за возможного обрушения. На стенах спортзала развешаны фотографии детей, их родителей и учителей, оказавшихся в заложниках, а также сотрудников спецслужб, которые участвовали в их освобождении. В центре спортзала, где удерживались люди, стоит большой деревянный крест.
В числе первых цветы возложили глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства, общественных и религиозных организаций. Во двор школы по традиции приносят игрушки и воду, которой так не хватало захваченным заложникам - террористы три дня не давали им ни есть, ни пить.
Вахта памяти завершится 3 сентября на мемориальном кладбище, известном как Город ангелов, где похоронены жертвы теракта. В Москве 3 сентября траурные мероприятия только начнутся. Сегодня, в годовщину теракта, в столице почти ничего не напоминает о трагедии, отмечает "Эхо Москвы".
Лишь немногие пришли к монументу памяти жертв Беслана на пересечении Солянки и Подколокольного переулка, передает корреспондент радиостанции. Официальные мероприятия там запланированы только на 12:30 понедельника. А ровно в 13:05, когда в спортзале бесланской школы раздался взрыв, в небо выпустят 335 белых шаров - по числу погибших.
Федеральные каналы о годовщине теракта не упоминают, в постоянном представительстве Северной Осетии выходной, траурная книга не открыта.
Вспоминать погибших на официальном уровне будут скопом - в День памяти жертв терроризма 3 сентября. На этот день в Москве запланировано сразу 11 мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
В 12:00 в десяти местах Москвы, где произошли теракты, пройдут памятные митинги: на площади перед Театральным центром на Дубровке, где боевики удерживали зрителей и артистов мюзикла "Норд-Ост" (300 участников); на улице Гурьянова на месте взорванного дома 19 (200 участников); на месте взрыва у станции метро "Рижская" (100 участников); у памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино" (50 участников).
Памятные акции также пройдут в вестибюлях станций метро "Парк Культуры" (40 участников), "Лубянка" (40 участников), "Автозаводская" (70 участников); в подземном переходе на Пушкинской площади (15 участников); на месте взорванного дома на Каширском шоссе (25 участников); на месте взрыва у гостиницы "Националь" на Тверской улице (15 участников).
Между тем Северная и Южная Осетии разделились в отношении к трауру по жертвам Беслана, пишет "Кавказский узел". Североосетинские власти вопреки просьбам общественности не стали переносить начало учебного года на 4 сентября из-за дня скорби. Исключением стал только Правобережный район, где торжественные линейки пройдут 5 сентября. Начало учебного года на эту дату также перенесли школы Южной Осетии.
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