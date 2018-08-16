В ответ на фотографию с изображением здания Центрального дома художника (ЦДХ), на котором висит баннер о выставке Бэнкси, художник спросил: "А что это?" Ему рассказали, что в Москве проходит выставка его работ.
"Вообще это [выставка] не имеет ко мне никакого отношения. Я не беру с людей деньги, чтобы они смогли увидеть мои работы, если только рядом не находится колесо обозрения (художник имеет в виду свою черно-белую работу на стене подземного перехода в Лондоне, на которой он изобразил очередь в кассу из желающих купить билет на колесо обозрения. — Прим. ТАСС)", — написал Бэнкси.
Организаторы выставки в Москве подтвердили, что художник действительно не имеет никакого к ней отношения. "Да, Бэнкси не имеет отношения непосредственно к выставке, мы никогда этого не скрывали. Но он продает свои авторизованные принты коллекционерам, не запрещая их выставлять в галереях. У нас представлены именно эти авторизованные работы", — написали они под постом Бэнкси.
Выставка знаменитого на весь мир художника проходит в Центральном доме художника со 2 июня по 2 сентября. В коллекцию, представленную москвичам и гостям города, вошли около 100 экспонатов, среди которых уличные объекты, редкие принты, фотографии, а также оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре. Еще на открытии выставки ее продюсер Александр Начкебия сказал, что организаторы не пытались связаться с самим художником. По его словам, Бэнкси вряд ли сказал бы что-то хорошее, так как "он никогда не говорит ничего хорошего о людях, которые за деньги показывают его искусство".
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