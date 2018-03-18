Белых и Улюкаев проголосовали в СИЗО

"Улюкаев, приговор в отношении которого в силу еще не вступил, проголосовал в СИЗО "Матросская Тишина". Белых, который как и Улюкаев, обжаловал приговор, проголосовал в СИЗО "Лефортово", куда его доставили для участия в выборах из больницы СИЗО "Матросская Тишина", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что Белых мог голосовать только в "Лефортово", так как именно это СИЗО определено как место содержания его под стражей.
Супруга бывшего губернатора Екатерина Белых сообщила ТАСС, что Никиту доставили из больницы "Матросской Тишины" в СИЗО "Лефортово" для голосования. "После этого его должны вернуть обратно в "Матросскую Тишину", - сказала она.
По ее словам, после оглашения приговора состояние здоровья экс-губернатора не изменилось, при этом диагноз до сих пор не установлен. "У него головные боли, скачки давления, высокий уровень сахара в крови, поэтому риск инсульта очень высокий", - сказала Екатерина Белых.
Адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе сообщила ТАСС, что "Алексей Валентинович планировал принять участие в голосовании". "И я думаю, он сделал это", - сказала она.
В СИЗО традиционно большая явка. Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве генерал-майор Сергей Мороз сообщил, что из более 10 тысяч находящихся в СИЗО столицы правом голоса обладают 6893 заключенных. В каждом СИЗО организован избирательный участок для полноценного волеизъявления, а в "Матросской Тишине" - сразу два.
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