Русской службе Би-би-си удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

Как сообщает The Insider, 39-летний Анатолий Чепига родился в селе Николаевка Амурской области. В 2001 году он получил очередной паспорт, причем выдан он был Дальневосточным военным институтом.

В качестве места жительства он указал адрес военной части в Хабаровском крае - в ней размещался отряд специального назначения одной из бригад ГРУ.

Бойцы бригады принимали активное участие в первой и второй чеченских войнах. Адрес этой воинской части в качестве места жительства указан еще в нескольких дальневосточных базах данных.

В 2003 году Чепига получил следующий паспорт, он не числится в списке недействительных документов, следует из соответствующего сервиса Главного управления по вопросам миграции МВД. На этот паспорт он получил ИНН, который также числится действующим, указано в сервисе "Узнать ИНН" ФНС России.

Помимо службы в армии, в начале 2000-х годов он, вероятно, увлекался автомобилями. В 2002-2004 годах человек с таким именем поставил на учет несколько подержанных машин японских марок.

В начале 2010-х годов, по данным Bellingcat, Чепига официально перебрался в Москву и прописался в общежитии вместе с женой и сыном.

В 2001 году Чепига с отличием закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), пишут в Bellingcat. На сайте академии Чепига указан в качестве "почетного выпускника". Также Чепига упоминается на сайте Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту по Амурской области.

"Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя РФ", - сообщает сайт.

Примерно зная возраст "Боширова", The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001-2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, изданиям удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего "Боширова".

Британские власти официально не комментируют новые результаты расследования Bellingcat и The Insider, однако, по информации Би-би-си, в полиции не ставят под сомнение достоверность идентификации личности "Боширова".

Задержание в Нидерландах?

Ранее Bellingcat и The Insider утверждали, что россияне подвергались аресту в Нидерландах.

"Наш источник в голландских правоохранительных органах сообщил нам неожиданную новость, что "Александр Петров" и "Руслан Боширов" уже арестовывались в Нидерландах, и это означает, что они были оттуда экстрадированы", - рассказал Русской службе Би-би-си главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

Как утверждается в материале на сайтах The Insider и Bellingcat, источник намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, "если читать СМИ". Последним посещением Петровым и Бошировым Шенгенской зоны, как утверждают издания, предположительно была поездка в Швейцарию, которая датируется январем-февралем этого года.

В марте же в Нидерландах задержали двух неназванных сотрудников российских спецслужб, которых обвинили в том, что они пытались получить доступ к швейцарской лаборатории, где изучали химическое оружие. Авторы расследования не верят, что это может быть совпадением.

При этом швейцарская газета Tages Anzeiger, которая и сообщила одной из первых о задержании в Гааге двух российских шпионов, направлявшихся в Швейцарию, утверждает со ссылкой на официальный комментарий швейцарской разведки, что операция прошла весной 2018 года.

Точную дату разведчики назвать отказались, но в том же материале есть ссылка на официальное заявление швейцарской прокуратуры. Из него следует, что прокуратура только в марте начала расследовать деятельность иностранных разведслужб, затем совместно с разведкой вычислила двух подозреваемых, и только потом их наконец задержали в Гааге в ходе совместной операции швейцарских, нидерландских и британских спецслужб. Эту информацию Би-би-си подтвердили и в швейцарской разведке.

Русская служба Би-би-си обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в полицию Нидерландов, но там отказались раскрывать персональные данные задержанных.

Министерство обороны России, в которое входит Главное управление генштаба (бывшее ГРУ), ранее отрицало, что Петров и Боширов с ним связаны.

Выводы британской полиции

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.