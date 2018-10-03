"Радио Свобода" и расследовательская группа Bellingcat опубликовали новую фотографию полковника ГРУ Анатолия Чепиги, предположительно, скрывающегося под именем Руслана Боширова. Фотографию Чепиги обнаружили журналисты "Радио Свободы" в открытом доступе в соцсети "Одноклассники", сообщило издание во вторник, 2 октября.

Фото размещено 26 июня 2017 года, на нем изображен стенд под названием "Выпускники - герои" в Музее истории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), которое, по данным СМИ, окончил Анатолий Чепига. "Музей истории ДВОКУ закрыт для посещений "с улицы", но там часто проводятся торжественные мероприятия или просто экскурсии для школьников, кадетов и выпускников училища", - указывает издание.

Фотография в "Одноклассниках"

При этом в открытом доступе в интернете можно найти большое число фотографий залов музея, в том числе со стендом с портретами выпускников-героев. Примерно с 1999-2000 по 2012 годы этот стенд пребывал в неизменном состоянии. В 2012 году на нем разместили фотографию погибшего в Дагестане Ивана Маслова, а в 2014-м добавили портреты Чепиги, а также Александра Попова, указывает Bellingcat.

Среди прочих снимков журналисты обнаружили фотографию крайней правой части стенда и размещенный на нем портрет Чепиги со звездой "Героя России", на котором отчетливо читается его имя, отчество и фамилия. В момент написания статьи DW эта фотография все еще находилась в открытом доступе.

Настоящее имя Руслана Боширова

В конце сентября российское издание The Insider и международная группа Bellingcat назвали настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвиняет в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Они утверждают, что он - Анатолий Чепига, полковник Главного управления генштаба РФ (ГУ, ранее известного как ГРУ), и родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области. Согласно этим данным, Чепига с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

Имена двух россиян - Руслана Боширова и Александра Петрова - в сентябре огласила прокуратура Соединенного Королевства. Британские власти заявили, что именно они являются исполнителями покушения на Скрипалей и не исключили, что эти имена - вымышленные. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России установили личности Боширова и Петрова. 13 сентября было обнародовано их интервью российскому телеканалу RT. Мужчины назвали свою кажущуюся причастность к делу Скрипаля "фатальным совпадением" и заявили, что не работают в ГРУ. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал интервью "фейковым телешоу".