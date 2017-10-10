Пятилетнюю Лизу доставили в больницу 22 сентября. Врачи обнаружили у нее переломы рук, носа, сотрясение головного мозга и множество синяков. Девочка ничего не могла рассказать о том, что с ней произошло, потому что на ее языке были раны от плоскогубцев, сообщает newsru.com
Как оказалось, девочку избила собственная мать. Беременная женщина, у которой кроме Лизы есть еще двое детей, наказала дочь из-за того, что та без спроса взяла из холодильника и съела полпачки маргарина.
По предварительным данным, семья не состояла на учете как неблагополучная, хотя еще два года назад воспитательница детского сада заметила у Лизы следы побоев. Девочку, которой тогда было три года, жестоко избили ремнем. Ни мать, ни отчим-цыган тогда никакой ответственности не понесли. Полиция вынесла отказ в возбуждении дела, а девочку перестали водить в сад. Теперь соседи говорят, что дети из многодетной семьи часто ходили побитыми. Да и взрослые частенько выясняли отношения кулаками.
Когда инспекторы ПДН и сотрудники органов опеки попытались изъять избитую Лизу из семьи, 38-летний отчим набросился на полицейских с кулаками. Сейчас СКР расследует возбужденное в отношении него дело о применении насилия в отношении представителя власти. В отношении матери семейства возбуждено дело по статье "Истязание", уточняет "Интерфакс".
Беременную двойней женщину отправили в больницу с критически низким уровнем гемоглобина. С последствиями недоедания госпитализировали и остальных детей. Лизу передали под временную опеку бабушке. Затем трехлетнего мальчика поместили в реабилитационный центр, а его младшую сестренку в дом малютки.
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