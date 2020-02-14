Артамонов написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, говорится в сообщении на сайте Кремля. Другим указом Путин назначил врио губернатора Владислава Шапшу. До сих пор он был главой администрации города Обнинска в Калужской области.
Прошлой осенью Путин не стал массово увольнять губернаторов, хотя это уже стало традицией. Однако 12 декабря в отставку был отправлен губернатор-коммунист Сергей Левченко, который возглавлял Иркутскую область. В тот же день Путин уволил главу Еврейской автономной области Александра Левинталя. Оба ушли с формулировкой "по собственному желанию".
Отдельной историей стало увольнение в январе этого года главы Чувашии Михаила Игнатьева, который оказался в центре сразу двух скандалов — с вручением ключей от пожарной машины сотруднику МЧС и заявлением о том, что нужно "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть.
Хотя летом эксперты включали калужского губернатора в число глав регионов, которым грозит отставка. Артамонова причислили в тем, кто давно занимает пост и в чьих регионах в сентябре 2020 года должны пройти выборы.
Артамонов возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года. В сентябре 2015 года он переизбрался на очередной срок.
"Батарейка у него закончилась. У всего есть срок эксплуатации", — прокомментировал отставку губернатора Калужской области политтехнолог Константин Калачев. По его словам, в Калужской области "уже созрел запрос на обновление".
"Артамонов сделал все, что мог, пришло время что-то поменять. Он ведь из последних могикан. Время требует новых лиц", — сказал Калачев Би-би-си.
В декабре издание РБК сообщало, что Артамонов после отставки будет выдвинут в сенаторы и возглавит комитет Совета Федерации по бюджету. Он второй по продолжительности работы на губернаторском посту глава региона, отмечало издание. Сейчас Шапша на вопрос ТАСС, предложит ли он выдвинуть Артамонова в сенаторы, коротко ответил: "Да".
Артамонов был на хорошем счету у Кремля, но 20 лет, которые он провел у власти, сказываются на отношении населения, рассказывал собеседник издания. Он даже считается эталонным губернатором, говорил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов и напоминал о "калужском экономическом чуде", эффект от которого, по его мнению, "давно рассосался".
При Артамонове в Калужской области появились автомобильные заводы Volkswagen, Peugeot и Citroen, Volvo Trucks. Руководителям предприятий Артамонов при встречах давал номер своего мобильного телефона, чтобы те могли сообщать о возникающих проблемах напрямую, рассказал "Ведомостям" менеджер одной из иностранных компаний, разместивших в Калужской области производство.
Регион числился среди лидеров по темпу роста экономики, а бывший заместитель Артамонова Максим Акимов стал вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева, а теперь возглавил "Почту России". Акимову предлагали занять кресло калужского губернатора, но он отказался, сообщили источники "Ведомостей".
"Автомобильный кластер — это хорошо, когда есть общий подъем. При этом привлеченная рабочая сила создавала конкуренцию местным", — считает Калачев. По его мнению, при Артамонове в Калужской области "со стороны все было красиво, но у местных возникали претензии".
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