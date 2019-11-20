Инвестиционная компания Baring Vostok отложила создание шестого институционального фонда для зарубежных инвестиций в российские предприятия. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу компании. При этом отмечается, что планы по созданию еще одного фонда отложены "на время". Решение вызвано тем, что международные инвесторы обеспокоены "противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве" и неопределенностью в вопросах защиты их прав. Baring Vostok сконцентрирует усилия на уже существующих инвестиционных планах и проектах, заявили в пресс-службе фонда.

Основателя одного из крупнейших в России инвестиционных фондов Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых представителей компании задержали 15 февраля. Их подозревают в мошенничестве на сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Поводом для задержания стал спор вокруг банка "Восточный". По версии следствия, фигуранты дела заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской IFTG. Сам Калви утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

Калви, обладающий гражданством США, пришел на российский рынок в 1994 году и, по словам опрошенных DW экспертов, обладал скорее хорошей репутацией. За время работы в России он вложил более 2,8 млрд долларов в более чем 80 проектов, включая "Яндекс", "ВкусВилл" и СТС. Сейчас Калви находится под домашним арестом. Его российское имущество арестовано судом.