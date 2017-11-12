Отчет анализирует динамику банкротств за третий квартал нынешнего года. При анализе Центр опирается на официальные объявления о дефолтах и сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эксперты констатировали, что рост с поправкой на сезонность составил 3% по сравнению со вторым кварталом и 12,4% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года. Как отмечает РБК, в итоге число компаний-банкротов приблизилось к историческому максимуму, установленному в 2009 году после кризиса.

На рост банкротств влияют два фактора, полагают аналитики. Первый - слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые девять месяцев этого года они снизились на 1,2%, по данным Росстата. "У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный", - заявил глава совета Московской международной валютной ассоциации, экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Вторая причина - медленное снижение ключевой ставки, считает ЦМАКП. В начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%. В это время инфляция падала более быстрыми темпами. С точки зрения бизнеса ставка снижается "непонятным образом", заявил член президиума генерального совета "Деловой России" Михаил Левчук. И это ощутимо в условиях особенностей последнего кризиса.

Интенсивность банкротств в третьем квартале увеличилась почти во всех отраслях. Она вернулась к максимальным значениям в торговле (300 банкротств в сентябре), пищевой промышленности, машиностроении. Всего в сентябре обанкротилось 1127 предприятий. Незначительно (на несколько единиц) снизилось число банкротств лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии.

Наиболее негативная динамика наблюдается в строительстве. Число обанкротившихся компаний в этом секторе больше года ежемесячно обновляет исторические максимумы. В сентябре здесь 242 банкротства. По мнению экспертов, строительство сильно страдает от слабого спроса, и вряд ли ситуация в жилищном строительстве изменится, так как для этого у граждан должна появиться уверенность в экономических перспективах.

Эксперты также указывают на то, что сложности у компаний сохранятся и в дальнейшем. У многих компаний, которые не обанкротились еще в 2015 году, уже иссяк запас прочности, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.